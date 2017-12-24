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Футбольний турнір пам’яті підполковника Дмитра Давиденка

Деталі
грудня 24, 2017

21 грудня на базі Спортивного Комплексу «Динамо» відбувся турнір з міні-футболу серед силових структур Запорізького гарнізону, присвячений «Пам’яті підполковника Національної гвардії України Давиденка Дмитра Андрійовича».
Змагання розпочались після символічного вводу в гру м’яча донькою підполковника Давиденка, яка разом із матір’ю була присутня на турнірі.
«Заняття спортом є дуже важливою та необхідною складовою у вихованні гвардійців…» - зазначив у вітальній промові командир військової частини 3033 НГУ полковник Андрій Каргаєв.
Турнір проводився з метою популяризації міні-футболу та зміцнення дружніх відносин між силовими структурами Запорізького гарнізону. Участь у змаганнях прийняли 8 команд.
І місце посіла команда військової частини 3033, вирвав перемогу у ФК «Гепард» (військової частини 3029), зігравши фінальну гру з рахунком 3:3 та забивши більше на 1 м’яч по пенальті.
Дуже символічно, що у фіналі опинились команди військових частин 3029 та 3033, так як підполковник Дмитро Давиденко проходив службу саме у цих частинах, та вклав багато зусиль у фізичний розвиток їх особового складу.
«Кожна команда сьогодні продемонструвала нам вражаючий футбол, яскраві емоції та жагу до перемоги, але перемагають найсильніші. Вітаємо всіх учасників змагань! Успіхів вам на службі і у житті!» – зазначив перший заступник голови Запорізької ОО ФСТ «Динамо» України Олександр Столяров.

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