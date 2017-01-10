Рятувальники обігрівають громадян

Деталі січня 10, 2017

У зв’язку з погіршенням погодних умов, спеціалісти Головного управління ДСНС України у Запорізькій області спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Хреста України та місцевими органами влади надають допомогу малозабезпеченим верствам населення, які потрапили в складні життєві обставини.

Продовжує свою роботу мобільний пункт обігріву по вул. Поштовій (навпроти Свято-Покровського храму, що в м. Запоріжжя), де люди мають змогу зігрітися та поїсти гарячого. З початку його відкриття вже надано допомогу більше як 95 громадянам зазначеної категорії.

Такі ж мобільні пункти обігріву працюють в містах: Мелітополі, Бердянську та Василівці, де люди мають змогу зігрітись у будь-який час доби і отримати гарячий чай та їжу.

В даний час на території області працює 243 стаціонарних пункти обігріву на базі лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів та інших об’єктів в різних районах м. Запоріжжя та області. За весь час з моменту їх відкриття, ними скористались 1213 людей.

Перелік пунктів обігріву та їхні адреси за посиланням:http://zp.dsns.gov.ua/ua/Punkti-obigrivu.html