Деталі лютого 01, 2017

У Вільнянському районному краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття виставки "Люди Свободи – гаранти незалежності". Плакати розроблені Українським інститутом національної пам’яті. Виставка надана Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм для тимчасового показу у Вільнянську. Експонування присвячене 100-річчю від початку Української революції 1917-1921 років.

Голова Вільнянської районної державної адміністрації Олександр Руденко наголосив, що впродовж ХХ століття українському народу довелось подолати дуже непростий шлях до встановлення своєї державності; протягом десятирічь ішла боротьба тих, кого називаємо Людьми Свободи, - кращих представників нашого народу, патріотів України. Голова Вільнянської районної ради Андрій Салякін підкреслив значення історичної правди для молодого покоління, для виховання справжніх громадян нашої Батьківщини. Вільнянський міський голова Наталія Мусієнко відзначила змістовність представлених матеріалів, а це - фотографії, історичні відомості, рядки архівних матеріалів, а також зауважила, що виставка буде цікавою і корисною як для школярів, так і для дорослих.

Виставка діятиме до 28 лютого 2017 року.