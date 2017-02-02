ЗА чистоту газонів і тротуарів!

Деталі лютого 02, 2017

Запорожці ратують за створення в місті спеціальних зон для вигулу тварин. З такою петицією на сайт Запорізького міськвиконкому звернувся запоріжець Кирило Чубенко. Він стверджує, що місту просто необхідно створити і обладнати спеціалізовані зони і парки для вигулу домашніх тварин в кожному районі міста для забезпечення належного санітарного стану міських вулиць і чистоти газонів і тротуарів. Петиція вже зібрала більше 337 голосів на підтримку.