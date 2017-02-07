Опитування: регіональні ринки реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах

Деталі лютого 07, 2017

Антимонопольний комітет України ініціює дослідження на регіональних ринках реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах, зокрема, досліджуватимуться питання бар’єрів доступу на ринки, що пов’язані з розміщенням тимчасових споруд, та впливу органів місцевого самоврядування на здійснення підприємницької діяльності у них.

Метою дослідження є забезпечення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства про захист економічної конкуренції під час:

- оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС), що є підставою для розміщення замовником тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та встановлення додаткових бар’єрів доступу на ринки реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у ТС;

- впливу органів місцевого самоврядування на здійснення підприємницької діяльності в ТС.

Інформацію, яка може бути використана під час дослідження, надсилайте до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Інформація приймається до 30 квітня 2017 року.

Вся отримана інформація буде опрацьована і перевірена органами Комітету та за доцільності врахована при визначенні заходів, необхідних до вжиття за результатами дослідження.