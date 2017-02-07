Tuesday, February 07, 2017
    .
    • .

Опитування: регіональні ринки реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах

Деталі
лютого 07, 2017

Антимонопольний комітет України ініціює дослідження на регіональних ринках реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах, зокрема, досліджуватимуться питання бар’єрів доступу на ринки, що пов’язані з розміщенням тимчасових споруд, та впливу органів місцевого самоврядування на здійснення підприємницької діяльності у них.
Метою дослідження є забезпечення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства про захист економічної конкуренції під час:
- оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС), що є підставою для розміщення замовником тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та встановлення додаткових бар’єрів доступу на ринки реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у ТС;
- впливу органів місцевого самоврядування на здійснення підприємницької діяльності в ТС.
Інформацію, яка може бути використана під час дослідження, надсилайте до Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Інформація приймається до 30 квітня 2017 року.
Вся отримана інформація буде опрацьована і перевірена органами Комітету та за доцільності врахована при визначенні заходів, необхідних до вжиття за результатами дослідження.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large51

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 