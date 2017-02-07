Свято для дітей від Helper Запоріжжя

Деталі лютого 07, 2017

Не порушуючи добрих традицій, Helper Запоріжжя і Данило Щербаков, за підтримки нашого великого друга Тамари Зубко та Запорізького національного цирку, організували чергове свято для підопічних Helper Запоріжжя, діточок з інвалідністю та мало забезпечених сімей, одним словом для хлопчиків і дівчаток, для яких такі походи є життєво важливою подією!

Як сказав сьогодні Данило Щербаков: "Сльози щастя на очах навертаються, коли ти бачиш обличчя дітей ,на яких сяють посмішки".

P.S. Друзі, якщо у Вас є можливість ділиться позитивом і даруєте свято дітям.