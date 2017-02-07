Tuesday, February 07, 2017
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Запорізьких водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччях доріг

Деталі
лютого 07, 2017

У зв'язку з погіршенням погодних умов комунальні служби міста працюють в посиленому режимі. За дорученням міського голови Володимира Буряка, створені необхідні запаси паливно-мастильних і антиожеледних матеріалів, уся наявна снігоприбиральна і посипочная техніка підготовлена до роботи. У разі виникнення аварійних ситуацій для їхньої ліквідації будуть задіяні аварійні бригади комунальних підприємств.
У період погіршення погодних умов комунальні служби просять автомобілістів не виїжджати на дороги без необхідності, не залишати автомобілі на узбіччях доріг, оскільки вони перешкоджатимуть роботі снігоприбиральної техніки.
Відповідно до вимог Правил благоустрою території м. Запоріжжя, підприємства, установи, організації різних форм власності, підприємці повинні своєчасно очищати закріплені території від снігу, льоду, обробляти їх антиожеледними матеріалами. Це стосується також територій прилеглих до магазинів, кіосків, інших об'єктів торгівлі.
Інспекція по благоустрою міської ради перевірятиме своєчасність прибирання закріплених територій. Невиконання цих робіт є порушенням Правил благоустрою території м. Запоріжжя, за що винних можуть притягати до адміністративної відповідальності.
Звертаємося до запорожців і гостей міста - на вулиці дотримуватися запобіжних заходів, щоб не допустити обморожень, переохолодження, знизити загрозу травматизму. Також необхідно дотримуватися заходів безпеки виходячи на лід водойм під час риболовлі, не виходити на тонкий лід.
Нагадуємо, в Запоріжжі на базі лікувальних установ відкриті пункти обігріву, якими можна скористатися при необхідності.
Робота транспорту буде забезпечена в робочому режимі (автобуси, маршрутки, трамваї і тролейбуси). При необхідності для розчищення від снігу трамвайних колій будуть задіяні снігоочисники.

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