Волонтери подарували свято вихованцям Мирненського реабілітаційного центру

Деталі лютого 07, 2017

Волонтери молодіжного руху «Твій вибір» з Мелітополя порадували вихованців з Мирненського реабілітаційного центру новими цікавими майстер-класами, іграми в супер-героїв і подарунками. Хлопчикам давали спортивні завдання, з дівчатками розучували рухи в стилі хіп-хоп, і під кінець майстер-класу юні артисти були готові давати сольний концерт.

Волонтери перетворювали дітей в супергероїв, розписуючи їх обличчя антиалергенними фарбами домашнього приготування. За результатами ще одного майстер-клас з виготовлення галявини тюльпанів частину власноруч створених квітів дітлахи подарували улюбленим наставникам.

Наступна поїздка відбудеться 11 лютого. Волонтери відкриті до співпраці з творчими людьми, охочими навчити дітей чогось цікавого і корисного, провести майстер-класи, спортивні та танцювальні заходи. Оголошується збір біжутерії та прикрас для дівчаток.