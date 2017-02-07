Tuesday, February 07, 2017
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Бармен з Мелітополя переміг у найпрестижнішому світовому конкурсі барменів

Деталі
лютого 07, 2017

Бармен з Мелітополя Руслан Свеженко переміг у відбірковому турі в найпрестижнішому світовому конкурсі барменів World Class, який пройшов в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Щорічно цей конкурс проводиться більш ніж в 70 країнах. За умовами конкурсу впродовж 10 відведених хвилин бармени повинні були приготувати два коктейлі в тематиці «Зоряних воєн». Після закінчення конкурсу Руслан мріє повернутися в Україну і відкрити своє кафе.

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