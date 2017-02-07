Люди, які нас надихають

Деталі лютого 07, 2017

Коля Ніжниковський

Миколка Ніжниковський, 12-річний хлопчина, який позбувся ніг і правої руки, підірвавшись на бойовому снаряді, вперше взявши участь в змаганнях з плавання для дітей з обмеженими можливостями, посів перше місце!

Волонтерка і його прийомна мати Олена Кунєва на своїй сторінці в Facebook розповіла про те, що Коля також вирішив підтримати флешмоб на підтримку наших бійців, які воюють в АТО.

Олена опублікувала світлини, на яких хлопчик, незважаючи на всі фізичні труднощі, виконав близько 20(!) віджимань від підлоги.

Олександра Назарова та Максим Нікітін

Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін стали переможцями Всесвітньої універсіади, яка пройшла в Алмати (Казахстан). Танцювальна пара підкорила глядачів і суддів своїм неперевершеним виступом, повідомив Національний олімпійський комітет. Після виступу в короткій програмі Олександра Назарова і Максим Нікітін відразу стали лідерами змагань.

А згоом, чудово виконавши довільний танець, наші фігуристи стали володарями першого місця на Всесвітній універсіаді.

Оксана Линів

Українська диригент Оксана Линів призначила головного диригентом опери Граца та філармонійного оркестру цього ж австрійського міста. Контракт триватиме до сезону 2019/20 включно, повідомляє прес-служба австрійського театру.



Оксана Линів належить до трійки найкращих жінок-диригентів світу. Народилася на Львівщині у місті Броди. Батько - керівник народної хорової капели «Боян» м. Броди Ярослав Линів. У 2004 году дівчина стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині. За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика». Паралельно з цією роботів Оксана Лінів працює як запитаних диригент у різних театрах Європи.

Олександра Погуляй



21-річна співачка з Енергодара Олександра Погуляй зуміла підкорити четвірку суддів шоу «Голос країни» на телеканалі «1 + 1», але вибрала в якості свого наставника Джамалу.

Дівчина заспівала композицію Chandelier популярної співачки Sia.

Олена Гетьманська

Бандуристка ансамблю «Джерела» Олена Гетьманська подарувала малюкам-вихованцям Мелітопольського дитячого садка №2 «Казка» прекрасний концерт.

Вона не тільки виконала українські пісні під акомпанемент бандури, а й дала дітям можливість «пограти» на бандурі - самим торкнутися струн музичного інструменту і почути, як це звучить.