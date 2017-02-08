Деталі лютого 08, 2017

Сьогодні керівник ГО Helper Запоріжжя Данило Щербаков став випадковим свідком надзвичайної події на виробничому підприємстві "ОЛІС". Судячи з усього горіли складські приміщення.

Можна відзначити оперативну і злагоджену роботу підрозділів МНС, пожежу гасили три пожежні розрахунки. За словами очевидців постраждалих немає. Але, як нам розповіли люди, які стежили за роботою вогнеборців, це не перший випадок пожежі на цьому підприємстві.



Друзі, будьте обережні з вогнем! У разі пожежі телефонуйте 101.