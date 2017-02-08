Дитсадок для особливих дітей

Деталі лютого 08, 2017

В рамках реалізації українсько-німецького соціального проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку з ростом кількості внутрішньо переміщених осіб» німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), спільно із Запорізькою міською радою була проведена робота з відновлення дошкільного навчального закладу № 100 «Гармонія» в Шевченківському районі. Дитячий садок № 100 розрахований на 4 вікові групи для виховання і навчання 75 дітей загального розвитку, а також дітей з особливими потребами. Відкрити його планують у квітні 2017 року. До облаштування садочка долучилися представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, фахівці німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), запорізькі педагоги, а також батьки майбутніх вихованців саду. Кожен з учасників семінару презентував своє бачення території дошкільного закладу.