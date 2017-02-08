«Календар патріота» отримали воїни-захисники України з 9-го полку НГУ

Деталі лютого 08, 2017

Авторський дизайнерський перекидний настінний календар «Битви за Україну» від «Запорізької правди» в рамках акції «Календар патріота» отримали спецпризначенці 9-го полку оперативного призначення Національно гвардії України. Подарунок представнику військовослужбовців - майору Ігорю Леденцову вручили член редколегії газети Віталіна Московцева та керівник секретаріату Ірина Склярова.

Нагадаємо, що календар складають сторінки, присвячені боротьбі українського народу за самовизначення і утвердження своєї державності. Кожному місяцю відповідає конкретний історичний факт із інформаційним повідомленням про подію. Сторінки ілюстровані відповідними репродукціями видатних художників-баталістів.

- Цей календар буде на почесному місці в канцелярії кожного підрозділу нашого полку, - запевнив майор Леденцов. Тепер наші хлопці точно не загубляться у часі, а ще й підвищать свою освіченість щодо історичних фактів становлення Української держави.

Наша акція «Календар патріота» триває. Так, у суботу, 11 лютого, відповідний захід відбудеться у Запорізькому військовому госпіталі.

Також нагадуємо, що кожний читач нашої газети, який оформив передплату з березня і на весь поточний рік може отримати цей календар у подарунок. Бо на щастя, маємо ще кілька вільних примірників і готові презентувати їх ти читачам, які передплатять «Запорізьку правду» на рік у лютому, або вже передплатили на найближчі півроку і потім передбачають продовжити наш нерозривний зв'язок. Для того, щоб отримати наш календар, зв’яжіться з редакцією письмово (адреса вказана у вихідних даних), або за телефонами 787-54-09 та 787-54-23.

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