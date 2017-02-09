Рятувальники подякували сміливцю, який врятував собаку з крижаної пастки

Деталі лютого 09, 2017

27 січня на одному з водних об’єктів Запоріжжя у с. Розумовка сталася нештатна подія. В ополонку провалилася собака. Знайшовся сміливець, який не побоявся ризикнути життям і врятувати тварину. Завдяки соціальним меражам та регіональним ЗМІ вдалося відшукати героя. Ним виявився студент одного із запорізьких вишів – Дмитро Костюченко. На відео, яке розповсюджено в мережі Інтернет помітно, що хлопець, рятуючи собаку, повністю дотримувався правил поведінки на кризі при наданні першої допомоги постраждалому. За допомогою хокейної клюшки він постійно перевіряв міцність криги, по якій пересувався лежачи на животі.

«Дійсно, ризик для життя був великим. Оскільки, враховуючи температуру повітря і товщину криги, Дмитро у будь-який момент міг сам опинитися у воді. Проте, правильний алгоритм дій дав можливість не тільки врятувати тварину, а й запобігти травмуванню самого рятівника. Запорізькі рятувальники пишаються вчинком хлопця і дякують йому за проявлений героїзм. Ми переконані, якщо б на місці була людина, він також не спасував» - зазначив начальник Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Олександр Сичов.

Головне управління ДСНС області ініціюватиме висунення Дмитра Костюченка в номінації «Герої серед нас» на премію у сфері благодійності та меценатства, яка щорічно відзначає героїчні вчинки запоріжців «Олександрівська премія-2017».