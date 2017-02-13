Безкоштовний коворкінг-центр у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відкриває шляхи для співпраці

Деталі лютого 13, 2017

9 лютого у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці за підтримки Запорізької обласної держадміністрації офіційно відкрито безкоштовний коворкінг-центр „Спільно Hub”. Центр вже працював у тестовому режимі з 14 грудня минулого року, а тепер відбулася урочиста церемонія відкриття.

Коворкінг-центр „Спільно Hub” - це проект громадської організація „Небо без кордонів”, матеріальну підтримку якому надала благодійна організація „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, що діє за дорученням уряду Німеччини. Працювати та навчатися, проводити заходи у центрі можуть внутрішньо переміщені особи та мешканці Запорізької області. Проект став переможцем у конкурсі як такий, що спрямований на створення міського громадського простору для спільної роботи, реалізації освітніх та соціальних проектів, спілкування, творчості та пошуку взаєморозуміння. Зусилля проекту спрямовані на інтеграцію вимушено переміщених осіб у місцеві громади через покращання зайнятості, соціальної активності та згуртованості населення.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко під час урочистого відкриття коворкінг-центру наголосив:

- Ця ідея реалізована громадськими організаціями спільно з найкращою в області бібліотекою. І коворкінг-центр сам стане додатковим майданчиком для розробки та реалізації нових ідей. Вже є план поєднати цей центр з іншими бібліотеками для спільної роботи. Найважливіше – що у нас відкривається щось нове, бо ми саме зараз є свідками руйнування інфраструктури та культури в зоні бойових дій, в Авдієвці, на Сході України. А ми на противагу руйнації створюємо, розвиваємося, єднаємося.

Президент громадської організації „Небо без кордонів” Ірина Дяченко та радник Міністерства соціальної політики з питань внутрішньо переміщених осіб у Запорізькій області Ганна Дворна щиро подякували усім, з ким співпрацювали під час організації коворкінг-центру, особливо - директорові Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владиславу Мороко, який підтримав проект, коли він тільки починався. Радник проекту від організації „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” Андрій Гарбуза повідомив, що зараз в Запорізькій, Харківський та Дніпропетровській областях реалізуються 20 проектів-переможців конкурсу для підтримки взаємодії громад та внутрішньо переміщених осіб. В.о. директора Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ольга Волкова подякувала ініціативним дівчатам з громадської організації „Небо без кордонів” та наголосила, що бібліотека давно перестала бути книжковим сховищем, це простір для самовдосконалення та реалізації ідей.

Окремо виділений простір „Спільно Hub” на четвертому поверсі бібліотеки зможе одночасно вмістити до 25 осіб. Там вже є меблі, чотири комп’ютери, ноутбуки, фототехніка, проектор, міні-кухня та інше обладнання. Весь простір вільно трансформується для потреб конкретного заходу або групи людей. Відвідувачі коворкінгу матимуть змогу працювати, вчитися, користуватися Інтернетом, проводити тренінги, відвідувати курси фотомистецтва, комп’ютерної грамотності, майстер-класи, проводити літературні вечори та інші заходи. А от комп’ютерні ігри, перегляд фільмів та інші розваги – під забороною. Щоб потрапити до коворкінг-центру, необхідно мати при собі читацький квиток. Його перше оформлення коштує 25 грн., а внутрішньо переміщені особи можуть отримати читацький квиток безкоштовно.