Деталі лютого 15, 2017

Співробітники Приазовського національного природного парку організували екологічну акцію з встановлення годівниць для пернатих на березі Молочного лиману в районі села Шелюги. Даний захід - важлива частина збереження мешканців нашого регіону в сніжну зиму, коли пернатим складно знайти корм. Співробітники Приазовського парку розвісили на деревах дерев'яні годівниці, а також пластикові пляшки з частуванням всередині.