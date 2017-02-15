Wednesday, February 15, 2017
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Шоста міжконфесійна зустріч у Запоріжжі

Деталі
лютого 15, 2017

У запорізькому Санктуарії Бога Отця Милосердного відбулася шоста міжконфесійна зустріч представників християнських церков і спільнот міста Запоріжжя.

Присутні на зустрічі подякували Богові за всі акції, які, з Божою допомогою, вдалося провести разом християнам різних конфесій. Серед проведених акцій особливо згадали: святкову ходу та молитву на честь Світлого Христового Воскресіння в квітні; фестиваль сім’ї в травні, під час якого було роздано тисячі подарунків дітям; день милосердя в червні, коли концерт та ярмарок було проведено християнськими церквами спільно з волонтерами; Марш за життя у вересні, який було проведено з метою звернути увагу на цінність життя кожної людини від його початку та непорушність інституту сім’ї, як чоловіка та жінки; святкування Різдва Христового на центральній площі міста Запоріжжя з 25 грудня 2015 по 10 січня 2016; молитву за мир в Україні, за спасіння людей та благословення керівників держави, міста та області, яка відбувається кожної неділі на площі перед будинком Запорізької обласної ради. У цих заходах, які мали аполітичний, мирний, екуменічний і святковий характер, протягом минулого року прийняли участь тисячі людей.

 

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