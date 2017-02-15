Допомога дитині

Деталі лютого 15, 2017

У малому зал ПК ім Шевченка у Мелітополі вихованці студії гарного настрою «Посмішка» організували свято для малюків за участю улюблених казкових героїв, щоб підтримати півторарічну дівчинку Кірочку Смольнікову, яка має проблеми зі слухом і потребує дорогого лікування.

Як розповіла керівник студії «Усмішка» Олена Кириленко, на сьогоднішній день небайдужі люди вже зібрали 70 тисяч гривень на лікування дівчинки, залишилося зібрати ще 12 тисяч. Перед входом в зал організатори встановили скриньку для благодійних внесків. Для учасників свята підготували безліч цікавих ігор, конкурсів. Дітлахи могли особисто поспілкуватися з казковими героями і розповісти про себе, побачити виступ справжнього фокусника, подивитись шоу мильних бульбашок. У фойє на другому поверсі працювали майстерня розпису на пряниках, аквагриму, також всі бажаючі могли пройти майстер клас зі твістінгу – моделюванню із повітряних кульок.