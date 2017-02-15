Малюки-волонтери

Деталі лютого 15, 2017

Колектив, батьки та вихованці дитячого садка «Олімпійський» міста Токмак активно приєдналися до збору допомоги дітям Донбасу. Разом з гуманітарним вантажем дитячі вироби малюків дитсадочка та іграшки будуть відправлені діткам прифронтових міст і сіл.

Спасибі учасницям Токмацької ініціативної групи «Жінки за Мир» Людмилі Арман і Тетяні Залітіній, а також учасникам ініціативної групи Запоріжжя і області - Людмилі Любім, Юлії Ковалевській, Любові Черепасі, Ніні Гурській, Олені Шиян.