Wednesday, February 15, 2017
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Малюки-волонтери

Деталі
лютого 15, 2017

Колектив, батьки та вихованці дитячого садка «Олімпійський» міста Токмак активно приєдналися до збору допомоги дітям Донбасу. Разом з гуманітарним вантажем дитячі вироби малюків дитсадочка та іграшки будуть відправлені діткам прифронтових міст і сіл.

Спасибі учасницям Токмацької ініціативної групи «Жінки за Мир» Людмилі Арман і Тетяні Залітіній, а також учасникам ініціативної групи Запоріжжя і області - Людмилі Любім, Юлії Ковалевській, Любові Черепасі, Ніні Гурській, Олені Шиян.

 

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