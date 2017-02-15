Деталі лютого 15, 2017

У Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій «Україна» відбувся круглий стіл «Впровадження цивілізованих методів гуманного поводження з тваринами». Представники міської влади, благодійні фонди, громадські працівники, волонтери обговорили проблеми бездомності та бездоглядності собак і кішок, епізоотичної ситуації в місті, в області. Про результати роботи захисників тварин в Мелітополі розповіла Галина Мірошниченко. У 2016 році волонтери впорядкували пункту тимчасової перетримки тварин "Надія", провели IV благодійну виставку домашніх безпородних собак «Я теж нівроку!», реалізували низку освітніх програм спільно зі школами та Центром еколого-натуралістичної творчості. Участь і перемога організації в міському конкурсі «Громадський проект» дає можливість здійснити закупівлю жетонів для ідентифікації тварин, що забезпечить якісну їх реєстрацію. На базі Мелітопольського пункту тимчасової перетримки тварин «Надія» планується розташувати центр допомоги тваринам «Dog service».