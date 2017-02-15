На міське свято на честь Дня закоханих зібралися декілька сотень гарячих сердець

Деталі лютого 15, 2017

14 лютого о 14.00 в Запоріжжі на бульварі Шевченка почалося міське свято "Бульвар любові". Організатори заходу - управління по роботі з молоддю і сім'єю департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради.

Біля Годинника Закоханих на бульварі Шевченка до призначеного часу зібралися більше двохсот осіб, хоча вітряна і холодна погода не спонукала до прогулянок. Як зазначив у своєму виступі на відкритті свята заступник міського голови Анатолій Пустоваров, тут дійсно зібралися люди з гарячими серцями.

- Любов - це найсильніше почуття, - сказав Анатолій Пустоваров. - В ім'я любові люди здійснюють подвиги і долають перешкоди, або, як сьогодні, святкують День закоханих на бульварі, незважаючи на мінусову температуру і вогкість. Бажаю вам зберігати цю теплоту сердець і берегти своїх коханих.

О 14 годині 14 хвилин 14 секунд учасники свята взяли участь у флеш-мобі: вишикувалися перед імпровізованою сценою живим ланцюгом у вигляді серця, тримаючи в руках рожеві і зелені повітряні кулі.

На святі "Бульвар сердець" працювали всілякі інтерактивні локації: "Дерево бажань" для закоханих, жартівлива бліц-реєстрація в рацсі, ярмарок робіт запорізьких майстрів народної творчості і хенд-мейда, тематичні фото-зони. Закохані пари брали участь в конкурсно-ігровій програмі і отримували призи, серед яких, - квитки на фільм "Ла-ла-ленд", якому пророкують успіх на врученні премій "Оскар" цього року.