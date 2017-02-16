Thursday, February 16, 2017
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Запорізькі журналістки підкорили Купідона!

Деталі
лютого 16, 2017

Напередодні Дня всіх закоханих Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України провела для представниць прекрасної половини регіональних медіа в джаз-клубі «Чикаго Блюз» у обласному центрі захоплюючу шоу-програму «Запитай у Купідона!».

Шоу-програма складалася з двох частин: включала участь представниць ЗМІ в грі «Купідон» і в конкурсі жіночих талантів.
- Граючи, учасниці «зустрілися» з усіма своїми «неправильними» реакціями і думками у стосунках із представниками сильної статі. Комусь із них гра підказала конкретного чоловіка, з яким вони могли б побудувати ті відносини, які їм підходять. У цій грі приходить справжнє осяяння, - підтвердила ведуча шоу-програми - психолог, сексолог, засновник студії сексуальних практик «Бути разом» Олена Силакова. - Учасниці гри «Купідон» зробили для себе важливі відкриття і висновки. Багато хто з них , нарешті, дізналися, що саме заважає їм знайти або розвинути відносини в парі.
Всупереч негоді, яка не на жарт розігралася в цей день в Запоріжжі, подія в джаз-клубі зібрало представниць різних запорізьких ЗМІ і журналістів-фрілансерів.
- Вирішила взяти участь в грі з цікавості, - поділилася журналіст телеканалу «Запоріжжя» Марина Литвинчук. - В ігровій формі «удари долі» приймати легше.
Для конкурсу талантів журналістки представили на суд публіки, яка їм відверто симпатизувала, своє рукоділля: прекрасну прикраса з ниток - Лариса Шаріпова, фрілансер; оригінальні розшиті подушечки-ігольниці - Тетяна Бабаєва, фрілансер; вишивку ікон бісером - Наталя Зворигіна, «Запорізька правда»; оригінальну модель одягу власного дизайну і виготовлення - Олена Піддубна, фахівець з інформаційної роботи департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. Особливе захоплення учасників події викликала конкурсна робота Ірини Склярової, «Запорізька правда». Ірина пригостила всіх смачними мафінами (міні-кексами) власного приготування.
- Ми відкрилися колегам своїми новими гранями, - підтвердила учасниця програми Наталя Бабаєва, що представляє корпоративне видання «Вісник комбінату» ЗТМК.- І це нас зріднило. І це дуже важливо, що ми відчуваємо себе однією сім'єю.
Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України дякує власника джаз-клубу Євгена Естеркіна і психолога, сексолога, засновника студії сексуальних практик «Бути разом» Олену Силакову за допомогу в організації та проведенні даного заходу.

Олександра Воронцова

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