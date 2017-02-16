Журналісти рятують поранених власною кров’ю

Деталі лютого 16, 2017

З ініціативи творчого колективу муніципального телеканалу «Z» Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України оголосила і реалізує благодійну акцію зі здачі донорської крові та закликає всіх медійників і небайдужих запоріжців стати донорами для порятунку поранених під Авдіївкою і на Світлодарській дузі воїнів -захисників України.

Нагадаємо, що ЗОО НСЖУ ще в 2014-му році ініціювала безстрокову благодійну акцію на підтримку воїнів-захисників України, в рамках якої на постійній основі ведеться волонтерська робота і регулярно проводяться різні заходи патріотичної спрямованості. Ініціативу підтримали журналісти «Запорізької правди», телеканалу «Запоріжжя» та ЗНТРК «ТБ 5», незалежні медійники, фрілансери.

Акція проводиться на базі КУ «Запорізька обласна станція переливання крові» ЗОР, головний лікар Алла Михайлівна Знаменська, за адресою вул. Леоніда Жаботинського, 32. За домовленістю, донорську кров та її препарати передають у Запорізький військовий госпіталь та військові мобільні госпіталі, де в них є величезна потреба.

Тележурналісти каналу «Z» вже втілили свою ініціативу - власним прикладом заохотили колег і глядачів наслідувати їх у цій шляхетній справі. Вони першими з’явились на пункт здачі крові.

- Ми прагнемо зробити все, що в наших силах, - підтвердила провідна журналістка каналу «Z» Інна Гогой. – Кожен має зробити власний внесок, щоб Україна виборола свою незалежність.

Окрім участі у донорській акції, запорізькі журналісти долучилися до збору теплих речей і засобів першої необхідності для хлопців, які стоять на «нульових відмітках» по всій лінії фронту. Співпрацюємо з усіма волонтерськими організаціями. В іх числі – «Надійні» Надії Мороз. Офіс цієї організації знаходиться за адресою пр. Соборний 152 В( зупина громадського транспорту «пл.Пушкіна») , кабінет 21. Українських бійців на передовій підтримують усі запоріжці. Люди приносять волонтерам речі першої необхідності, смаколики.

Зокрема, працівники телеканалу «Z» зібрали кошти та придбали тепле взуття – «дутики». Завдяки спеціальній прошивці воно не мокне, та витримує мороз до мінус 30 градусів. Волонтери передадуть «дутики» воїнам, які стоять на позиціях в Авдіївці.

- Сердечно дякую журналістам, - говорить Надія Мороз. - А підтримати бійців може кожен охочий - необхідна будь-яка допомога. В першу чергу теплі речі - шкарпетки, светри, ковдри. Також потрібні маскхалати, сітки, стартери та запчастини для машин. А також ліки, теплі речі, продукти та засоби гігієни.

Олександра Воронцова