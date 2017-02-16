Діти, які перенесли онкозахворювання, піднялися на Хортицький курган

Деталі лютого 16, 2017

У середу, 15 лютого 2017 року, у Всесвітній день онкохворої дитини, діти та підлітки, які перемогли рак, зійшли на найвищий курган о. Хортиця м. Запоріжжя поблизу Музею історії запорозького козацтва та запустили в небо повітряні кульки з бажанням більше не хворіти.

Акція набула всеукраїнського розголосу і мала символічну назву - "Подолання" на знак подолання важкої хвороби або її етапів.

Сходження на Хортицький курган

Сходження юних переможців раку на Хортицький курган - це традиція, започаткована організатором акції - БФ "Щаслива дитина" у 2011 році. У 2017-му сходження присвячене підтримці 8-річної онкохворої дівчинки із Запоріжжя Беляєвої Аліни: http://deti.zp.ua/alina/. Тарасовою стежкою батько Аліни Олексій Беляєв та всі учасники акції дійшли до вершини кургану (над рівнем Дніпра - 60 метрів) і побажали Аліні та усім дітям здоров'я. Антоніна Байбородіна, мати Колі Байбородіна з Оріхівського району Запорізької області розповіла журналістам про героїчні зусилля - материнські власні, сина та лікарів щодо подолання недуги (у 2014-му після вирваного зуба у Колі довго не заживала ранка, і виявилося, що це - ембріональна рабдоміосаркома (пухлина щелепи). За підтримки БФ “Щаслива дитина” та якісних консультацій лікарів вдалося вчасно провести коштовні лікування та операції за кордоном та врешті-решт експериментально і в Україні.

Прес-конференція з лікарями

Також у цей день у Запоріжжі у приміщенні нововідкритого музею "Місто за порогами" (бул. Центральний, 3) пройшла прес-конференція на тему: "Які є перепони на шляху до одужання запорізьких дітей, хворих на рак?"

Учасниками прес-конференції стали:

1. Бородін А. В., завідуючий відділенням гематології Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

2. Моргун В.В., завідуючий відделенням онкології Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

3. Беляєв Олексій та його донька Аліна, пацієнтка ЗОКДЛ.

4. Кірченко Роман, керівник проектів БФ “Щаслива дитина”.

5. Вакулінська Аліна, керівник медичного відділу БФ "Щаслива дитина", юрист.

Головна теза лікарів була про те, що останніми роками у Запоріжжі вдалося підвищити відсотки вілікованості окремих різновидів раку у дітей (гострий лейкоз 81,3%, лімфома Ходжкіна 85%, не ходжкінська лімфома 87%, солідні пухлини (ЦНС) 75-78%. Але в Україні досі не проводяться окремі різновиди трансплантацій (від неродинного донора). Такі діти отримають коштовне лікування за кордоном. І поки батьки витрачають час на пошуки фінансової допомоги та організацію лікування за кордоном - шанси на вилікування дитини тануть. Адже для онкохворої дитини час - це все. За словами запорізьких лікарів, у ЗОКДЛ зараз немає спеціального приладу - токсикологічного аналізатору для проведення окремого етапу лікування гострого лейкозу. Також потрібні комп’ютерний томограф, розходні матеріали для існуючого обладанння, належне облаштування палат та ремонт у відділеннях. Потрібна ширша підтримка батьків щодо надання донорів, крові, фінансів, ліків, аналізів та ін.

На запит лікарів відповів новий партнер БФ “Щаслива дитина” - ДЦ “Медлайф-Біо” в особі голови ради директорів А. С. Осташинської. На прес-конференції завідуючі відділень отримали 100 сертифікатів “Медлайф-Біо” номіналом кожний 150 грн на безкоштовні аналізи для онкохворих маленьких пацієнтів ЗОКДЛ.

Керівник медичного відділу БФ “Щаслива дитина”, юрист Аліна Вакулінська розповіла про щоденну адресну допомогу. У 2016 році через фонд 51 онкохворих дітей отримали життєво важливі препарати для хіміотерапій та лікування на суму 1 330 073 грн.

Керівник проектів фонду Роман Кірченко розповів про цьогорічну угоду з Посольством Японії в рамках програми Кусаноне, також про грант від благодійного ярмарку НАТО. Медичне обладання закуплять для запорізьких лікарень - дитячої обласної та облтубдіспансеру.

Батьки у свою чергу зауважили, що причини захворюваності на рак у дітей в Україні досконало не вивчені. Припускають поєднання факторів: екологія, неправильне (неповноцінне) харчування вагітної матері і дитини, генетичні ризики, стреси, духовні проблеми та ін. У 2017-му батьки разом з лікарями та громадськими діячами б’ють тривогу щодо недоукомплектовання лікарень України сучасним медичним обладанням. Є проблеми у постачанні препаратів крові, систем, ліків, яких не виробляють в Україні. Батьки прагнуть більшої підтримки від держави та фондів, організацій щодо сплати за аналізи, операції, надання крові та ін.

Зазначимо, що у Запоріжжі системно займаються постачанням у дитлікарні медичного обладання та банком крові Запорізька єпархія УПЦ (проект “Любов милосердствує”), БФ “Щаслива дитина” та інші благодійні організації та виробничі підприємства.

Відпочинок

У цей день учасники акції “Подолання” вирушили до “Дитячої планети-Запоріжжя” та “Пузатої хати”, які теж стали новими партнерами фонду і надали безкоштовні сертифікати для відвідування парку розваг та нагодували на благодійній основі дітей - переможців раку разом з їхніми батьками.

Головний результат акції. Акція “Подолання” висвітила проблему дитячої онкології в Україні на прикладі м. Запоріжжя, надихнула журналістів центральних та запорізьких ЗМІ, батьків онкохворих дітей, лікарів, співробітників БФ “Щаслива дитина”, громадськість Запоріжжя, представників благодійних організацій на краще вирішення поточних питань щодо лікування дитячої онкології та рятування життів хворих дітей. Результати та пропозиції учасників Акції будуть надані на розгляд обласної, міської влади та направлені в Міністерство охорони здоров’я України. БФ “Щаслива дитина” повідомить громадськість про результати взаємодії з представниками місцевої та центральної влади.

Акція "Подолання" організована БФ "Щаслива дитина" за підтримки партнерів фонду: Національного заповідника "Хортиця", музею "Місто за порогами", Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, мережі ресторанів національної кухні "Пузата хата", мережі дитячих парків святкування "Дитяча планета", ДЦ “Медлайф-Біо”.

Довідка. БФ "Щаслива дитина" діє в Україні 10 років. Основний напрямок діяльності: комплексна допомога хворим дітям та дітям уразливих категорій (інваліди, сироти) Запорізької області. Сайт фонду www.deti.zp.ua визнано найпрозорішим інтернет-ресурсом благодійних організацій України 2016 р. згідно конкурса UFB. "Щаслива дитина" співпрацює з Посольствами Японії, США, Німеччини, благодійним ярмарком НАТО (Бельгія) та ін.

Допомогти 8-річній хворій на рак Беляєвій Аліні із Запоріжжя: http://deti.zp.ua/alina/