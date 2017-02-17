Деталі лютого 17, 2017

Лютий 2014 назавжди змінив Україну. Докорінні зміни стались і на рівні Запорізької області. Завдяки Героям Революції гідності, наш регіон отримав новий імпульс для розвитку. Депутатський корпус Запорізької обласної ради VII скликання, який прийшов на хвилі революційних подій, став до роботи з величезною повагою до подвигу Героїв Небесної Сотні.

Абсолютна більшість депутатів працює за принципом: зберегти та примножити ті надбання, за які віддали свої життя більше сотні українських патріотів.

Сьогодні Запорізька обласна рада працює на засадах відкритості, прозорості і максимальної взаємодії із запорізькою громадою. В регіоні успішно реалізується реформа децентралізації, вже створено 24 об’єднані територіальні громади. Жодна бюджетна копійка не витрачається дарма - всі закупівлі за рахунок обласного бюджету проходять через систему держзакупівель Prozorro. Більше того, всі призначенці на керівні посади комунальних закладів, підприємств і установ проходять «фільтр» громадськості, експертів і депутатських комісій.

Які здобутки Запорізької обласної ради, чому нинішньому складу Запорізької обласної ради не соромно було б подивитись в очі героям Небесної Сотні, - розповідають лідери депутатських фракцій і голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.

Сергій Кальцев, голова фракції партії «Наш край» в Запорізькій обласній раді:

Розстріли людей на Майдані в лютому 2014 року - жахлива трагедія, до якої в рівній мірі призвела безвідповідальність окремих чиновників старої влади і неприборканість «гарячих голів» по інший бік барикад.

Результатом цього стали смерті сотень наших співвітчизників - як активістів, так і представників правоохоронних органів, переважна більшість яких виконували наказ.

Багато людей, що вийшли на Майдан, щиро бажали кращого нашій країні. Вони виходили не за політиків, а за гідний рівень життя, перспективу для себе і своїх дітей.

Сьогодні, через три роки після тих трагічних подій, переважна більшість з них відчувають себе обдуреними, і це прямий наслідок тієї політики, яку проводить чинна влада.

Уряди, змінюючи один одного, проводять політику соціального геноциду по відношенню до власного народу. Особливо до людей старшого віку. До тих, хто свого часу будував процвітаючу, економічно сильну країну з гідним рівнем соціального захисту. Сьогодні, внаслідок реформ урядів, вони виявилися практично без засобів до існування.

Зараз, як і три роки тому, можу відповідально заявити, що єдиним можливим виходом з тієї кризової ситуації 2014 року мало стати виконання підписаної угоди між Януковичем і тодішньою опозицією, гарантами якого виступили такі європейські країни як Німеччина, Франція і Польща в особі своїх міністрів закордонних справ. Його суть полягала в зміні Конституції, всебічному розслідуванні розстрілів на Майдані з двох сторін під егідою міжнародних організацій і проведення дострокових президентських виборів в грудні 2014 року. Те, що радикальні сили зірвали виконання цих домовленостей - страшна помилка, ціною якої стали десятки тисяч життів жителів Донбасу і наших військовослужбовців, мільйони переселенців, а також втрата територіальної цілісності країни.

Чи змінилася робота органів центральної влади та місцевого самоврядування після Майдану? Питання дискусійне.

На місцевому рівні бачимо реальні зміни, пов'язані з більшою відкритістю влади. Місцеві ради та адміністрації мають набагато більше контактів зі своїми громадами. Йде реформа децентралізації. Складно, але вона йде. Зараз важливо домогтися того, щоб кожна створена громада була економічно самодостатньою і соціально орієнтованою. Народ відчуває своє право і здатний контролювати владу на місцях. У той же час, економічна політика, а як наслідок, і соціальний захист населення - терплять крах. Влада не має стратегічного бачення вирішення нагальних проблем. Реформи не сприяють розвитку малого і середнього бізнесу - основи розвиненого суспільства сучасних європейських країн, який створює левову частку ВВП.

Замість цього київська влада цинічно наживається на власному народі, латаючи бюджетні діри за рахунок соціально незахищених верств населення. І зараз в умовах військових дій і тотального хаосу це особливо помітно.

З іншого боку, події трирічної давнини - це нагадування політикам про те, що будь-якому терпінню рано чи пізно приходить кінець.

Владислав Марченко, голова фракції «Самопоміч» у Запорізькій обласній раді:

Небесна сотня – це феномен нашої держави, черговий доказ того, що українці завжди будуть незалежним та вільним народом. Цей людський подвиг буде століттями жити в душах та серцях кожного громадянина нашої Батьківщини.

А наша мета на сьогодні - продовжити будувати процвітаючу державу, пам’ятаючи тих патріотів, котрі поклали свої голови заради нас з вами. Вічна пам'ять, герої! Ваша справа буде продовжена, ми будемо, як ті «кеменярі» Івана Франка, своїм «тяжким залізним молотом», розбивати скалу перепон, що стала перед нами.

Володимир Байда, голова фракції Опозиційного блоку у Запорізькій обласній раді:

Майдан продемонстрував, що в ситуації, коли влада не дослухається до людей, нехтує їхніми інтересами, працює лише на себе, громадяни можуть таку владу скинути. Саме це довів подвиг Героїв Небесної сотні та громадська позиція мільйонів українців. Ми всі добре пам’ятаємо, що каталізатором стало питання щодо вступу України в ЄС, від якого в останню мить відмовився уряд Януковича-Азарова.

Але нажаль, на мою думку, сподівання, що зі зміною керманичів ситуація в Україні зміниться на краще, не виправдалися.

За три роки після Майдану ми так і не зрушили з місця в питанні вступу до ЄС, на сході України – війна, в економіці – стрімке падіння. Прикро, що заручниками всього стали прості люди, які замість очікуваних позитивних змін отримали лише погіршення - непомірне зростання тарифів та комунальних платежів, тотальне падіння рівня життя. За цих умов недовіра до центральної влади лише зросла, бо рівень корупції не зменшився, а найважливіші реформи втілюються дуже повільно. Крім того, ми бачимо, що під виглядом реформ на місця перекладають додаткові фінансові навантаження, а необхідні для розвитку територій проекти та програми, які мають фінансуватися з боку держави, заморожуються.

В таких умовах влада має найскоріше схаменутися та повернутись обличчям до людей. Так далі продовжуватися не може.

Якщо Україна і надалі не буде рухатися вперед, щоб через декілька років наздогнати світ, що змінюється щодоби, ми залишимося в аутсайдерах. Наша держава єдина у своєму різноманітті, і лише розвиваючі промисловість та АПК, туризм та науку, освіту та нові технології, можна вивести Україну на новий, більш високий рівень. Але для цього потрібна політична воля керівництва держави, що в свою чергу надасть імпульс для розвитку бізнесу та сприятиме припливу інвестицій в країну. Лише разом ми – сила.

Олександр Старух, голова фракції ВО «Батьківщина» у Запорізькій обласній раді:

Головним здобутком «Революції гідності» стала ліквідація політичної монополії і утвердження демократичного вектору розвитку держави. Для Запорізької області це означало, перш за все, знищення гегемонії Партії регіонів, що з 2010 року безроздільно управляла нашим краєм.

Внаслідок місцевих виборів 2015 року у Запорізьку обласну раду увійшло вісім фракцій. І хоча демократичні партії, що стояли на Майдані Гідності, поки що перебувають у меншості, але у кожного депутата, як представника конкретних виборців, є можливість захищати інтереси свого округу. Не все, за що ми боролися, виконано. Попереду ще багато роботи. Адже шлях побудови в Україні справжнього народовладдя тільки розпочато. Наша фракція готова пройти цей шлях достойно.

Станіслав Чередніченко, депутат Запорізької обласної ради, заступник голови фракції УКРОП у Запорізькій обласній раді:

Сьогодні досі перед державою стоять ті ж самі невирішені питання: боротьба з корупцією, комплексна реформа правоохоронних органів, освіти, охорони здоров’я, органів державної влади. Наші школи, внз, лікарні ще навіть не бачили позитивних змін. Ми стоїмо лише на порозі реформи освіти і охорони здоров’я, і вже у цьому Україна відстає від країн ЄС на 20-30 років.

Варто комплексно змінювати країну і Запорізьку область. Україна – це не чиновники чи депутати та міністри, а перш за все - військовослужбовці, лікарі, вчителі. Щоб отримати краще майбутнє, потрібно вже сьогодні стати кращим в собі та активно змінювати нашу країну, повноцінно трансформатувати усі аспекти життя суспільства.

Юрій Ружин, голова фракції Радикальної партії в Запорізькій обласній раді:

Останні три роки наше життя проходить у такому турбулентному потоці, що події 3-річної давнини вже здаються дуже далекими – за своєю гостротою і значенням.

Якщо згадувати початок 2014-го року, то спочатку був страх. Ми пам’ятаємо київський Майдан, пам’ятаємо пряму трансляцію. Коли було багато жертв і болю, страху перед майбутнім. І всі розуміли: у країні, в якій убивають сотні ні в чому не винних людей, жити неможливо. Далі, як сніг на голову – анексія Криму, процеси в Луганську (захоплення СБУ) і в Донецьку (де, до речі, у березні проходили українські мітинги під жовто-блакитними прапорами). Але в Запоріжжі інша історія: як тільки Янукович утік із країни, сила силенна патріотичних, вольових людей, які відчули, що прийшов час дій, прийшли під стіни облдержадміністрації. І ми пам’ятаємо нашу відому бабусю Марію Лихвар, яка власноруч робила і всім роздавала українські прапорці. Ми пам’ятаємо українських патріотів, які сотнями і тисячами шили українські стяги. Кожен робив, що міг. Хто міг – брав до рук зброю, хто міг – просто чергував. І ці патріотичні мітинги збирали у нас тисячі людей. Сьогодні жоден із політиків чи політичних сил не зможе зібрати в Запоріжжі таку кількість людей, адже немає тієї гостроти відчуттів. Ті події об’єднали нас, ідентифікували як патріотів і націю. І ті події згуртували нас у громадські формування. У нас це «Самооборона Майдану», «Правий сектор», «Хортицький полк».

Процес був тривалим. Але головне, що коли були якісь зазіхання на нашу територію під прикриттям так званих «потягів дружби» з Криму, Донецька і т.ін., то вони одразу ж зупинялися і не пускалися в Запоріжжя.

Головне досягнення тих подій – те, що ми стали справжніми патріотами, союзниками у справі захисту своєї землі від ворога. Однак крім зовнішнього, у нас залишився і внутрішній ворог. Так, завершилася «эра смотрящих», коли було зрощення криміналу, бізнесу і державного управління. Однак залишилася корупція. До влади прийшли нові люди – з новими ідеями і лозунгами, але з тими ж фінансовими інтересами. І новою командою керують за старими схемами.

І навіть якщо брати за приклад сесійний зал Запорізької обласної ради, то за ці півроку нашої каденції нічого не змінилося. Система облради чомусь, як і раніше, підпорядковується облдержадміністрації. І, на жаль, сьогодні мало хто хоче щось змінювати. У нас багато заяв і звернень і мало реальних справ.

Якщо ж брати більш масштабно, в рамках усієї держави, то люди три роки тому вийшли з вимогами реальних змін. Вони хотіли жити в Європі. І що змінилося? Ми сьогодні маємо війну, падіння виробництва, високі комунальні тарифи… І, на жаль, сьогодні ми віддалилися від Європи ще далі, ніж три роки тому.

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак:

Суспільство вже три роки сперечається і ділить життя країни на «до» і «після» Майдану... Важливо, щоб ми не застрягли в політичних дискусіях, а силу та енергію витрачали не на слова, а на справи. Так, Майдан перевернув свідомість людей, народилася нова ідеологія самосвідомості української нації. Це історичний факт. Теоретично всі розуміли, що жити, як раніше, не вийде. Але не у всіх виходило підкріплювати теорію практикою. Після Майдану українцям приходиться доводити, що мозковий штурм їм вдається не гірше штурму барикад, і вони знають, як розвивати нове українське суспільство. А це - велика і дуже важка робота. На неї, на відміну від інших європейських країн, у нас відпущено не так багато часу.

На Майдані більш ста українців віддали своє життя за Правду, за Майбутнє своєї держави, і зараз ми втрачаємо людські життя. І це - трагедія для держави. Розумієте? Ми повинні не тільки пам'ятати… Для кожного з нас це - шанс самим будувати свій дім - свою державу.

Що важливо, Майдан дав людям право стати господарями своєї землі і самим розвивати свої території. Президент виповнив волю Майдану и започаткував саму очікувану людьми реформу децентралізації. Згадайте, скільки років забовтується питання передачі влади на місця. И це - не єдина реформа, на яку чекають люди.

Я бачу зміни і в роботі Запорізької обласної ради. По-перше, як би кому не хотілося, але нинішній склад обласного парламенту не буде "ручним" і кулуарним. Ці депутати обрані народом вже після Майдану, коли в країні формувалася нова політична культура. Нам люди довірили відповідальність за долю Запорізького краю. Мені хочеться вірити, що мої колеги не дозволять повернути в регіональну парламентську практику різного роду «договорняки» та інше. Сьогодні представники восьми партій працюють відкрито. У режимі он-лайн проходять всі сесії обласної ради, засідання кадрових комісій і робочих груп... Громадськість бере участь у сесіях, бере активну участь в обговореннях і в роботі депутатських комісій. Можна сказати, що Майдан помістив владу під збільшувальне скло для партнерів, інвесторів, громадськості і перш за все, простих людей. Чи впорається український політикум, в тому числі регіональний, з цією відповідальністю ... покаже час. Думаю зобов'язані впоратися, стільки життів віддано за те, щоб українці жили в такій країні, про яку мріємо.