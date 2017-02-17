У Запоріжжі продовжується робота пересувного консультаційного пункту ДСНС

Деталі лютого 17, 2017

Життя кожної людини безцінне вже само по собі. Дуже важливо берегти його і піклуватись про своє здоров’я. Зараз можна легко знайти будь-яку інформацію, яка допоможе зберегти своє життя від різних надзвичайних подій.

Адже, своєчасно проговорена інформація, проведена бесіда та вчасно наданий інструктаж, може врятувати не одне життя. При кризових ситуаціях, людина за лічені секунди повинна зібратись й згадати правила поведінки під час тієї чи іншої події, і що важливо, одразу діяти. Якщо, про ці елементарні правила нагадувати постійно – тим більше ймовірності, що людина не розгубиться. Усе це – запорука безпечного життя.

Тому, спеціалісти служби цивільного захисту постійно проводять широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо правил поведінки в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. Вони не тільки розповідають та інформують, а і на практичних матеріалах навчають людей таким важливим правилам. Адже, краще один раз побачити, аніж сто разів почути.

Так, сьогодні, 16 лютого рятувальники Запорізького гарнізону надали інформаційну допомогу з питань безпеки життєдіяльності у пересувному консультаційному пункті.

На цей раз, консультаційний пункт розташувався на проспекті Металургів біля ресторану швидкого харчування «МакДональдс». Важливим аспектом такої роботи – є те, що потрібно якомога більше охопити аудиторію та працювати на масовість.

На сьогодні гостро стоїть питання щодо збільшення випадків виявлення громадянами підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Рятувальники розповіли людям, як вирізнити небезпечні знахідки від звичайних речей, а також продемонстрували види снарядів. Дали потримати вибухонебезпечні предмети, з умовою, що до рук ці снаряди громадяни беруть в перший і в останній раз. Крім того, рятувальники вичерпно відповідали на кожне питання, яке хвилювало мешканців міста та закликали громадян берегти своє здоров’я. Кожен бажаючий отримав профілактичні листівки, а також переглянув стенди і плакати з інформацією щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! Підходьте, цікавтесь, задавайте життєво-важливі питання. Попереджений – значить озброєний! Адже, життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні. Проте, як вона зуміє розпорядитися цим даром - залежить від неї самої. Бережіть себе та своїх близьких.