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У Запоріжжі вшанували пам'ять воїнів, загиблих в Афганістані

Деталі
лютого 17, 2017

Сьогодні, 15 лютого біля пам'ятника воїнам, загиблим в Афганістані та інших локальних війнах за кордоном, відбувся урочистий мітинг, присвячений 28-ій річниці виведення військ з Афганістану і Дню вшановування учасників бойових дій на території інших держав.


На мітинг прийшли представники обласної і міської влади, учасники війни в Афганістані і члени їх сімей, запоріжці. У заході взяли участь керівник справами виконавського комітету Запорізької міської ради Роман Омелянович, заступник міського голови Анатолій Пустоваров, секретар міської ради Руслан Пидорич.

 

"28 років тому військовослужбовці чесно і самовіддано виконували свій обов'язок. Ваші відвага і героїзм, солдатська мужність, вірність військовій присязі - прекрасний приклад того, якими мають бути справжні воїни. Міська влада завжди надаватиме допомогу учасникам бойових дій в Афганістані. Ви можете бути упевнені в нашій підтримці і увазі", - відмітив Роман Омелянович.

Присутні ушанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Прозвучав триразовий салют.
Після завершення мітингу представники обласної і міської влади, запорожці поклали до пам'ятника квіти.

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