Звернення до громади області з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

Деталі лютого 20, 2017

Шановні земляки, дорогі запоріжці!

20 лютого ми вшануємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Подвиг справжніх патріотів, що назавжди змінив хід історії нашої держави, без сумніву заслуговує гідного вшанування.

Адже саме завдяки цим Героям ми не втратили державність та отримали можливість жити в незалежній країні, що неухильно прагне до європейського майбутнього.

Герої Небесної Сотні – це приклад істинної громадянської та особистої відваги, самовідданості, сили і стійкості духу у відстоюванні високих ідеалів.

Три роки тому Революція гідності об'єднала тисячі українців, які разом і до кінця боролися за єдність, свободу і справедливість. Майдан змінив свідомість мільйонів людей, які постали проти несправедливості.

Кожен із Героїв Небесної Сотні заплатив за свої переконання найвищу ціну - життя. І наш святий обов'язок - пам'ятати їх подвиг. Своїм прикладом вони надихають українців і сьогодні відстоювати демократичні цінності та захищати Батьківщину.

Ми готові змінюватися і боротися за свій вибір. Ми прагнемо й надалі розбудовувати власну країну. Впевнений, що зусиллями всього українського народу ми зуміємо захистити свою землю, здобути мир і відбудувати нову квітучу державу. Перемога буде за нами!

Слава Україні!

Голова Запорізької обласної

державної адміністрації

Костянтин Бриль