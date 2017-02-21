Володимир Буряк: "Міська влада робить все, щоб соціальні послуги в Запоріжжі надавалися на сучасному рівні"

Деталі лютого 21, 2017

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк побував з робочою поїздкою в управлінні праці і соціального захисту населення міської ради по Комунарському району, де ознайомився з реалізацією проекту з впровадження системи електронної черги в районних управліннях праці і соцзахисту населення, використанням сучасних інноваційних методів у роботі з городянами.

Минулого року за 1,4 млн грн з бюджету розвитку міста було відремонтовано приміщення Комунарского районного управління соцзахисту населення, а також придбана комп'ютерна техніка - на суму більше 272 тис. грн. Паралельно за кошти місцевого бюджету здійснена закупка техніки і меблів на 878 тис. грн та ліцензійних комп'ютерних програм - на 178 тис. грн.

Важливо зазначити, що для реалізації цього проекту були задіяні також і позабюджетні гроші - більше 80 тисяч гривень (ця участь в програмі "Спеціальна ініціатива" і грант Німецького товариства міжнародної співпраці).

"Сьогодні ми побачили у дії ті нові технології, які реально спрощують і роботу управління, і, власне кажучи, життя людей, які приходять сюди за послугами. Жителям нашого міста стало набагато простіше і комфортніше отримувати ту або іншу послугу: їм не треба вистоювати в довгих чергах або по кілька разів приходити в соцзахист просто за інформацією. Технології не стоять на місці, і ми повинні це розуміти і використати", - підкреслив Володимир Буряк.

Міського голову також проінформували про впровадження в районних управліннях праці і соціального захисту населення сучасних інноваційних методів роботи з городянами. Це не лише електронна черга, але і скайп-консультації, інформування запоріжців з використанням СМС-розсилок і таке інше.

Володимир Буряк також розповів, що у 2017 році було збільшено фінансування Міської комплексної програми соціального захисту населення і зараз ця цифра становить близько 140 млн грн

Комунарське управління соцзахисту стало четвертим у місті, де впроваджений проект електронної системи управління чергою. Після Комунарского управління процес автоматизації і оптимізації послуг буде впроваджений у Заводському і Хортицкому районах міста, де йдуть ремонтні роботи в приміщеннях управлінь соцзахисту, а потім на черзі - Вознесенівський район.

Довідка

На 1 лютого 2017 року на обліку в Комунарському районному управлінні соцзахисту полягають 104 452 людини.

Міська комплексна програма соціального захисту населення дає можливість надати допомогу жителям нашого міста. У рамках програми за останній рік більше 15 тисяч запоріжців отримали різні види допомоги.

Окрім цього, за дорученням міського голови, розроблена програма соціального захисту населення міста Запоріжжя "З теплом до людей", яка передбачає підтримку самих малозабезпечених сімей в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги в опалювальний період 2016-2017 років. Її головна умова - отримання сім'єю житлової субсидії. Програма почала діяти з жовтня 2016 року, а за станом на лютий 2017 року більше 32 тисяч сімей вже стали її учасниками.