Monday, April 10, 2017
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Як зробити наше місто кращим?

Деталі
квітня 10, 2017

Ми живемо в прекрасному місті. Ми дуже любимо його, і звичайно ж, хочемо, щоб воно ставало все краще і краще. Мені подобається, що Запоріжжя росте і облагороджується, стає таким красивим і сучасним: вулиці - просторіше і чистіше,

тротуари викладені різнокольоровою плиткою, а вздовж них тягнуться акуратні зелені газони. Вечорами все місто висвітлюється численними ліхтарями, і маємо надію, що і надалі в його прикрасу буде вкладатися ще більше чудових ідей. На всіх площах і скверах, перед найкращіми будівлями будуть чудові фонтани, один кращий за інший. А іноді буде звучати музика, яка буде наповнювати місто чарівним настроєм.

 

Захоплює, правда!? Приходьте, поговоримо як зробити наше місто кращім, і що для цього потрібно!
Запрошуються всі, кому небайдуже Запоріжжя...!
Вхід вільний!

А також, долучайтесь до групи "Запоріжжя - місто для людей" https://www.facebook.com/groups/302454163477035/

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