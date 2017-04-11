У запорізьких трамваях перевірять стан високовольтних електричних кабелів

Деталі квітня 11, 2017

Стан високовольтних електричних кабелів в запорізьких трамваях перевірять за допомогою спеціального устаткування, яке нещодавно було придбано комунальним підприємством "Запоріжміськсвітло".

Про це доповів сьогодні міському голові Володимиру Буряку в ході апаратної наради генеральний директор КП "Запоріжелектротранс" Юрій Папач.



Нагадаємо, 27 березня у Запоріжжі сталося займання трамвая. Зараз на КП "Запоріжелектротранс" чекають офіційних висновків експертів про причини надзвичайної події. За попередньою інформацією, причиною займання, яке сталося 27 березня, стало коротке замикання основного силового високовольтного кабелю у вагоні. Це могло статися через часткове руйнування ізоляції.



- Комісія зробить свої висновки, винних в неналежному виконанні своїх посадових обов'язків притягатимуть до відповідальності. Але немає завдання знайти крайнього! Моє питання полягає в іншому - що вже зроблено, щоб не допустити повторення подібних випадків, коли через стан електропроводки відбувається займання трамвая, - зазначив Володимир Буряк.



Керівник "Запоріжелектротранса" повідомив, що за дорученням міського голови внесені зміни в порядок проведення технічних оглядів рухомого складу. Зокрема, вже підготовлений графік перевірки високовольтних кабелів в трамваях, які сьогодні виходять на маршрути. Планується використати сучасну лабораторію КП "Запоріжміськсвітло", яка була нещодавно придбана за бюджетні кошти.



- Провести подібну перевірку - правильне рішення. Проте виникає питання, чому для того, щоб це зробити потрібно було дочекатися займання трамвая? Хочу звернути увагу, що кожен акт перевірки має бути підписаний відповідальними виконавцями, керівниками, що відповідають за технічний стан рухомого складу. Недбалого відношення до роботи я не допущу, особливо коли питання стосується безпеки городян, - заявив Володимир Буряк.



Остаточні висновки комісії будуть відомі протягом тижня.