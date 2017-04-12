«Подаруй дитині радість читання!»

В рамках передплатної кампанії на 2017 рік, Укрпошта закликає всіх небайдужих до проблеми соціального сирітства в Україні долучитися до добрих справ.
Зробити добру справу може кожен бажаючий. Достатньо завітати до відділення Укрпошти та оформити передплату для будь-якого соціального закладу України на вітчизняні видання дитячої або юнацької тематики.
Пам’ятаймо: наша небайдужість – щасливі посмішки дітей!
Швидко, легко й безкоштовно
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