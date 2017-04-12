Wednesday, April 12, 2017
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Дотримуватися правил дорожнього руху запоріжців закликали тематичним флешмобом

Деталі
квітня 12, 2017

Запорізькі поліцейські, школярі та студенти приєдналися до проведення Всеукраїнського флешмобу, спрямованого на підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
10 квітня на межі з Дніпропетровською областю відбулась урочиста передача естафети.


Запорізькі правоохоронці від дніпропетровських колег отримали символи всеукраїнського флешмобу – прапор та іграшкового інспектора Гриву, які «мандрують» містами України.

 


У супроводі справжнього запорізького козака поліцейські вирушили на острів Хортиця.


В історично-культурному комплексі «Запорізька Січ» правоохоронців та інспектора Гриву зустріли школярі-учасники команди юних інспекторів дорожнього руху «Сигнал» та клубу веселих і кмітливих «88-е чудо света».


Діти показали фрагменти своєї програми, яку завершили запуском голубів і повітряних кульок.
11 квітня заходи продовжились в одному з найпопулярніших торгових центрів Запоріжжя, де відбувся флешмоб із безпеки дорожнього руху. Привернути увагу відвідувачів закладу вдалось завдяки сиренам поліцейського автомобіля, який знаходився у фойє торгового центру.


Потім студенти, школярі та поліцейські влаштували танцювальний флешмоб, після якого роздали присутнім кульки, книжки з правилами дорожнього руху та світловідбиваючі значки.


Як розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Андрій Топчій, ціль флешмобів - звернути увагу громадян на проблему безпеки на дорогах і найголовніше – зберегти якомога більше життів учасників дорожнього руху, зокрема дітей.


По закінченню заходу запоріжці залишились не лише з великою кількістю позитивних емоцій, а й з корисною інформацією. Учасникам флешмобу вдалося привернути увагу до проблем безпеки дорожнього руху. Тож мета була досягнута.


Перехідні символи Всеукраїнського флешмобу запорізькі поліцейські передадуть колегам із Донецької області, які продовжать місію – закликати українців до безпеки на дорогах.


За матеріалами zp.npu.gov.ua

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