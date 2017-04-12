Wednesday, April 12, 2017
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Волонтери - співробітники ПАТ "Запоріжсталь", ПрАТ "Запоріжкокс" та ПрАТ "Запоріжвогнетрив" провели масштабну екологічною акцію "Чисте місто"

Деталі
квітня 12, 2017

8 квітня 2017 року працівники "Запоріжсталь", ПрАТ "Запоріжкокс" та ПрАТ "Запоріжвогнетрив" взяли участь у волонтерській екологічній акції "Чисте місто". У рамках акції співробітники навели лад у різних ра-йонах м. Запоріжжя,

очищена територія площею близько 10 гектарів, вивезено більше 250 тонн сміття.

 


Учасники щорічної масштабної акції "Чисте місто" привели в порядок територію острова Хортиця, міський парк і набережну Дніпра в Заводському районі Запоріжжя, зелену зону у Вознесенівського району. Спіль-ними зусиллями волонтери прибрали сміття і сухостій, пофарбували лавки і урни, облаштували клумби. Також у рамках акції проведений благоустрій територій, прилеглих до підприємств, висаджено більше 700 дерев і кущів. У прибиранні задіяно 18 одиниць техніки, загальна чисельність учасників акції перевищила 1000 осіб.


Щорічно співробітники підприємств беруть активну участь в екологічних волонтерських акціях "Чисте місто" і "Врятуємо Дніпро разом", у рамках яких проводиться благоустрій зелених зон міста, висаджування дерев і кущів, очищення берегової лінії і дна, а також зарибнення річки Дніпро.

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