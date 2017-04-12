Запорізьких школярів кличуть виграти 20000 гривень у кіно

Ось вже четвертий рік поспіль, з кінця травня по середину червня, у Запоріжжі знову пройде Міжнародний фестиваль для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест". Як і раніше, дітям та їхнім батькам безоплатно в одному з кінотеатрів міста
покажуть нові якісні повнометражні європейські і українські кінострічки і мультфільми. При цьому глядачі знову зможуть виступити суддями цих прокатних стрічок.
Вже зараз взяти участь в проекті звуть і юних запорізьких кінорежисерів зі своїми короткометражками. Школярі і школярки, віком від 7 до 14 років, можуть подавати на Фестиваль до 5 робіт позитивної тематики і тривалістю від 1 до 8 хвилин.
Десятку кращих конкурсних робіт покажуть на великому екрані у Києві, ну а абсолютні переможці проекту отримають нагороду у 20000 гривень.
Прийом заявок - до 20 квітня на офіційному сайті проекту - childrenkinofest.com
Оголошення і нагородження переможців пройде 4 червня у столиці.
Швидко, легко й безкоштовно
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