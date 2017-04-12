Хресною ходою пішли відстоювати сімейні цінності

У Мелітополі пройшла хресна хода «Молитва за родину», яку провели священнослужителі та парафіяни християнських церков міста. У заході, який організував Міжконфесійний комітет християнських церков Мелітополя на підтримку традиційних шлюбів
і захист сімейних цінностей, взяли участь сотні людей .
Хода стартувала від кінотеатру «Перемога» і фінішував на центральній площі. Його організатором виступив. Попереду колони священики несли хрест.
Проспектами 50-річчя Перемоги та Б. Хмельницького пройшли протестанти, католики і православні, об'єднаних однією благою ідеєю. Учасники хресного ходу згадували шлях Ісуса Христа. На площі Перемоги вони піднесли спільну молитву.
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