Перелік гарячих ліній із психосоціальної та медичної допомоги, юридичної підтримки та доступу до освіти

Деталі квітня 12, 2017

PSS/ Психосоціальна підтримка

"Нить Ариадны" - ежедневно с 18 до 21 (“Ariadna’s thread” daily from 18:00 till 21:00) PSS



(057)-700-39-52,

(068) — 542-44-46,

(099) — 092-55-51,

(093)-140-80-90,

"Телефон доверия для всех" - ежедневно с 19 до 7 (всю ночь) / Crisis counseling line for everyone – daily from 19:00 till 7:00 (during whole night)

(057)- 759-76-76,

(067)- 975-76-76,

(093)-975-76-76.

Центр-Ресурс Профессионал / Center resource professional PSS

(067)-718-99-66

(063)-721-04-63

(066)-219-09-73

Art-center for support and integration of IDPs. Hotline with psychologist – from 12:00 till 20:00/ Арт-центр підтримки та інтеграції переселенців

Гаряча лінія психолог з 12.00 до 20.00:

0674196156

0633011803

0997946067



La Strada Hotline

National children’s hotline: 0-800-500-225 free of charge from mobile phone and landline phones and short number 772, free of charge from mobile operator Kyivstar. Availability hours are Mon-Fri 12:00 – 20:00, Sat – 12:00 – 16:00.

Національна дитяча «гаряча лінія» функціонує за номером 0-800-500-225, який є безкоштовним з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України, а також коротким номером 772, який є безкоштовним з мобільних операторів Київстар.

Дитяча «гаряча лінія» працює по будням з 12.00 до 20.00, а також в суботу – з 12.00 до 16.00.

National hotline for prevention of domestic violence, human trafficking and gender discrimination - 0-800-500-335, free of charge from mobile phone and landline phones and short number 386, free of charge from mobile operators Kyivstar, Lifecell, Vodafone. Available 24/7.

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації функціонує за номером 0-800-500-335, який є безкоштовним з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України, а також коротким номером 386, який є безкоштовним з мобільних операторів Київстар, Лайфселл та Водафон.

Національна «гаряча лінія» працює цілодобово.



PIN hotline

0 800 21 01 74

0-800-210-160

Hotline is represented by 4 psychologists, available 24/7 for providing psychological aid and consultations, redirecting people to the basic information services

Гаряа лінія організації «Людина в біді», працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Допомога надається 4 психологами, проводяться психологічні консультації та базове перенаправлення щодо інформаційних послуг.

0 800 21 01 74

0-800-210-160

Kharkiv, anonymous center for victims of violence (women and children), organized by organization “Healthy family – happy child” and “Waiting for dad together”. Crisis counseling line 050-4068912 (9.00-18.00) – primary consultations, psychological consultation, referral/

Харків, Анонімний кабінет роботи з жертвами насильства (жінки та діти)

організатор обєднання ГО "Здорова родина-щаслива дитина" та

громадська ініціатива Центр підтримки сімей учасників АТО "Чекаймо тата разом"

Телефон - довіри 050-4068912 (9.00-18.00) - первинна консультація на запит, консультація психолога, робота з кейсами-перенаправлення, координація запитів.



Служба екстреної психологічної допомоги "Телефон Довіри" Запорізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Працює щоденно з 9.00 до 21.00 без вихідних та святкових днів. Короткий міський номер 15-84, номери мобільних операторів (лише вхідні дзвінки, передзвін не здійснюється) 067-515-15-84, 095-845-15-84, 063-404-92-84. Консультація психолога, переадресація до організацій партнерів по м. Запоріжжя, правова підтримка з питань захисту прав дітей. / Service of emergency psychological support of Zaporizhya city center for social services for family, youth and children. Works daily from 9:00 till 21:00, except for weekends and holidays. Short number 15-84, also mobile numbers are available: 067-515-15-84, 095-845-15-84, 063-404-92-84. At this hotline psychological consultations will be provided as well as legal support on Child protection issues and referrals to partner organizations in Zaporizhya.

Legal support/Юридична допомога

NRC/ Норвежська рада з питань біженців

Луганська область Hotlines:

+38 (066) 773-64-58;

+38 (098) 281-25-64

+38 (050) 468-45-81;

+38 (067) 828-58-81

Донецька область Hotlines:

+38 (050) 468-45-72;

+38 (067) 828-59-06

Hotlines are available from 9:00 till 15:00 during working days (Monday-Friday). Гарячі лінії працюють з 9:00 до 15:00 у робочі дні (ПН – Пт).

Ombudsman office hotline / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська Валерія Володимирівна

Гаряча лінія 0800501720

UNHCR runs a hotline for Internally Displaced Persons, its number is 0-800-307-711, it’s free of charge for both landline and mobile calls.

It works Monday-Friday from 9 AM till 6 PM, without breaks/

Гаряча лінія для переселенців від УВКБ ООН 0-800-307-711. Безкоштовно з мобільного та стаціонарного телефону. Працює Пн – Пт з 9:00 до 18:00 без перерви.

Hotline for legal support Zaporizhya office of organization Right to protection. Hotline are available for all regions of Ukraine. Availability hours are Mon-Fri 9:00 – 18:00, apart from holidays.

0663072435

0967769632

/Телефони горячої юридичної лінії запорізького офісу БФ "Право на Захист" для переселенців:

0663072435

0967769632

Дзвонити можна з будь-якої області України.

Телефони працюють з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00, окрім святкових днів.

Slavyansk heart hotline. Available Mon – Fri from 9:00 till 17:00, without a break.

Славянское серце. Наша горячая линия +38 050 420 20 92

Часы работы: Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00

Без перерыва.

Crimea SOS hotline: Mon – Fri, 10:00 – 19:00, Kyiv: (063) 073-16-19, (067) 219-78-50, (096) 684-88-47, (095) 031-53-97; Lviv: (050) 381-14-89, (067) 474-56-08; Kherson: (095) 277-53-55; Poltava: (066) 579-07-88; Zaporizhya: (067) 469-42-23./

Гаряча лінія КримСОС працює з Пн по Пт з 10:00 до 19:00.Київ: (063) 073-16-19, (067) 219-78-50, (096) 684-88-47, (095) 031-53-97; Львів: (050) 381-14-89, (067) 474-56-08; Херсон: (095) 277-53-55; Полтава: (066) 579-07-88; Запоріжжя: (067) 469-42-23.

Donbas SOS hotline 0 800 309 110

Mon-Fri 9:00-21:00

Sat - Sun 9:00-18:00.

Громадська організація "Донбас СОС"

Безкоштовна Гаряча лінія

0 800 309 110

Пн-пт 9:00-21:00

сб-нд 9:00-18:00.

Medical support for children / Медична допомога для дітей

Rinat Akhmetov fund is providing support to children from Donbas from 0 till 18 y.o. for urgent medical treatments and surgeries, prosthetics, heart surgeries, rehabilitation after injuries, received as a result of military actions.

Hotline: 0 800 50 9001. All calls are free of charge. Additional information can be found here: http://www.fdu.org.ua and through email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Штаб Рината Ахметова оказывает помощь детям из Донбасса от 0 до 18 лет на срочное лечение и операции, протезирование, слухопротезирование, лечение пороков сердца с использованием окклюдера, лечение и реабилитацию после ранений, полученных вследствие боевых действий.

Горячая линия Гуманитарного штаба

0 800 50 9001

Звонки бесплатны

Также дополнительную информацию можно получить на сайте Гуманитарного Штаба http://www.fdu.org.ua и по адресу электронной почты Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Access to education/ Доступ до освіти

Hotline" run by NGO "Open Policy Foundation" for education related questions is included in the list:

"Телефон гарячої лінії - 0 800 504 425 БЕЗКОШТОВНО! Мобільні номери: +38 068-951-25-13; +38 050-550-54-11 (Viber, Telegram, WhatsApp, Skype: Dostupna Osvita) у робочі дні з 9:00 до 18:00 "