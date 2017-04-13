Власноруч відновити красу

Деталі квітня 13, 2017

Місцеві жителі, працівники Олександрівської районної адміністрації у місті Запоріжжя, робітники Запорізького вогнетривного заводу, священослужителі та прихожани Свято-Покровського храму у сквері поблизу святині прибирали сміття,

щоб запорожці могли відпочити тут на Великодні свята в чистоті.

Оскільки сквер знаходиться під опікою Запорізької єпархії, в суботнику взяв участь митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Разом з усіма він власноруч висаджував верби і берізки - брався за лопату і копав землю.



- Своїм власним прикладом ми хочемо закликати всіх: не шукайте винних, а беріть участь у вирішенні проблем, які є в нашому місті. А якщо ми всі разом будемо вирішувати їх, то наше місто буде радувати око всіх жителів і гостей, - наголосив митрополит.