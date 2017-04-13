Thursday, April 13, 2017
    .
    • .

Козацькій церкві зі Львова передали священні хоругви

Деталі
квітня 13, 2017

Релігійні прапори із зображеннями образів Ісуса Христа, Богородиці, святих, над виготовленням яких працювали кращі вишивальниці і художники Львова, делегація львів’янок на чолі з головою громадської організації «Союз українок»

Ориславою Хомик привезла для козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яка знаходиться в комплексі «Запорозька Січ» на о.Хортиці. Крім хоругов, жінки привезли нам ще одну святиню - землю з батьківщини великого гетьмана Петра Сагайдачного с. Кульчиці, а також три дубочки і 5 кущів калини для започаткування Алеї Героїв.

 


 Після урочистої зустрічі, в якій взяли участь генерального директора Національного заповідника «Хортиця» Тетяна Лисенко та Запорізький осередок «Союзу українок» на чолі з Оксаною Яценко і небайдужі запоріжці, а також прославлений ансамбль народної пісні та побутового танцю «Оксамит» під керівництвом заслуженого діяча культури України Лариси Купчинської, львів’яни та запоріжці висадили дубки і калину. Під кожне висаджене деревце і кущ Орислава Хомик висипала горстку землі з Кульчиць.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 