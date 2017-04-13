Козацькій церкві зі Львова передали священні хоругви

Деталі квітня 13, 2017

Релігійні прапори із зображеннями образів Ісуса Христа, Богородиці, святих, над виготовленням яких працювали кращі вишивальниці і художники Львова, делегація львів’янок на чолі з головою громадської організації «Союз українок»

Ориславою Хомик привезла для козацької церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яка знаходиться в комплексі «Запорозька Січ» на о.Хортиці. Крім хоругов, жінки привезли нам ще одну святиню - землю з батьківщини великого гетьмана Петра Сагайдачного с. Кульчиці, а також три дубочки і 5 кущів калини для започаткування Алеї Героїв.



Після урочистої зустрічі, в якій взяли участь генерального директора Національного заповідника «Хортиця» Тетяна Лисенко та Запорізький осередок «Союзу українок» на чолі з Оксаною Яценко і небайдужі запоріжці, а також прославлений ансамбль народної пісні та побутового танцю «Оксамит» під керівництвом заслуженого діяча культури України Лариси Купчинської, львів’яни та запоріжці висадили дубки і калину. Під кожне висаджене деревце і кущ Орислава Хомик висипала горстку землі з Кульчиць.