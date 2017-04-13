Деталі квітня 13, 2017

Днями відбулась визначна подія у житті стомАТОлогів #Тризубдентал

Трьохденний марафон в рамках виставки "Медвін:Стоматологія". Паралельно з профільними професійними революційними нарадами

та круглими столами щодо реформування стоматологічної галузі та військової стоматслужби, пойшов з’їзд майже всіх учасники волонтерських стомАТОлогічних проектів #Тризубдентал і #Тризуб2. До стомАТОлогів приєдналися друзі військовослужбовці , капелани та добровольці, відбулося урочисте нагородження найактивніших учасників проекту #Тризубдентал . Дуже приємно і послідовно, що нагороди були отримані з рук справжніх Народних Героїв. За 2 роки сформувалася дуже бойова #стомАТОлогічна_сотня. Колеги відчули, стали міцною добровольча спільнота, яка для багатьох - наче СІМ'Я. Ми відкриті для всіх, хто має сміливість не бути рабами системи, цінує принципи та ідеали більше за гроші!