Thursday, April 13, 2017
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Трьохденний марафон в рамках виставки "Медвін: Стоматологія"

Деталі
квітня 13, 2017

Днями відбулась визначна  подія у житті стомАТОлогів #Тризубдентал
Трьохденний марафон в рамках виставки "Медвін:Стоматологія". Паралельно з профільними  професійними революційними нарадами

та круглими столами щодо реформування стоматологічної галузі та військової стоматслужби, пойшов з’їзд  майже всіх учасники волонтерських стомАТОлогічних проектів #Тризубдентал і #Тризуб2.  До стомАТОлогів  приєдналися друзі військовослужбовці , капелани та добровольці, відбулося урочисте нагородження найактивніших учасників проекту #Тризубдентал . Дуже приємно і послідовно, що нагороди були отримані з рук справжніх Народних Героїв. За 2 роки сформувалася дуже бойова #стомАТОлогічна_сотня. Колеги відчули,  стали міцною добровольча спільнота, яка для багатьох - наче СІМ'Я. Ми відкриті для всіх, хто має сміливість не бути рабами системи, цінує принципи та ідеали більше за гроші!

 

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