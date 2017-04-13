Володимир Буряк особисто проконтролює виконання робіт із прибирання міста

Деталі квітня 13, 2017

Велика частина територій міста прибрана і приведена у належний санітарний стан. Залишилося усунути лише невеликі недоробки. Це планується зробити протягом тижня. Так про хід робіт відзвітували голови районних

адміністрацій під час апаратної наради, яку провів міський голова Володимир Буряк.

За інформацією районних адміністрацій, основний об'єм робіт виконаний. У прибиранні міста брали участь не лише комунальники, але і підприємства, установи, організації різних форм власності, молодь.



Начальник КП "ЭЛУАД" Дмитро Пархоменко також проінформував про те, що підрядні організації усунули на дорогах, відремонтованих минулого року, виявлені дефекти. Як і обіцяв Володимир Буряк, жодної бюджетної гривни на це витрачено не було. Все зроблено за рахунок підрядників.



Відмітимо, у ході наради в міськвиконкомі розглянуть результати робіт з прибирання міста, виконання ремонту міських доріг. У заході візьмуть участь заступники міського голови, глави районів, керівники профільних департаментів, комунальних підприємств. На нараду запрошені і представники ЗМІ.