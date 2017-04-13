У Бердянську тривають суботники

Деталі квітня 13, 2017

Вже другий тиждень поспіль в Бердянську тривають загальноміські суботники. На прибирання міста городяни виходять повсюди. До активістів приєдналися комунальні служби міста. Поки одні розчищали газони і розбирали стихійні звалища, комунальники обрізали дерева, вантажили і вивозили сміття, а також білили бордюри. На сесії міської ради депутати виділили 20 тис грн. на організацію і проведення загальноміських суботників. Ці кошти були перерозподілені між комітетами мікрорайонів і пішли на закупівлю фарби, робочого інвентарю та інших необхідних матеріалів для прибирання. Мабуть, найбільше роботи належить зробити жителям прибережних, курортних районів міста.

Невеликий команді активних жителів району дісталася прибирання стихійних звалищ в районі дитячих оздоровчих таборів. Свій внесок у прибирання Бердянська також внесли жителі мікрорайонів «Ліски», «Скловолокно», «8 березня», «АЗМОЛ» та інших. З раннього ранку і до обіду небайдужі бердянці, активісти, підприємці, члени комітетів мікрорайонів та ОСББ працювали не покладаючи рук, бо ходити по чистим і доглянутим вулицях міста набагато приємніше!