Деталі квітня 13, 2017

Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення національної гвардії України, провівши у своїй частині благодійну акцію «День донора», Зібрали 40 літрів рятівної крові для своїх побратимів у зоні АТО.

Участь в акції взяли понад 250 гвардійців, в тому числі – жінки-військовослужбовці. Взірцем для наслідування для підлеглих виступив командир полку - полковник Олександр Хоменко. Олександр Васильович вперше здавав кров, втім, зазначив, що віднині за потреби готовий повторити цей досвід. Хлопці, зважаючи на командира, також трималися браво.

Вони прагнуть допомогти у порятунку бійців, які сьогодні, утримуючи ворожу навалу зі Сходу,попадають під жорстокі обстріли ворога. Також гвардійці прагнуть долучитися до благодійної акції Запорізької єпархії Української православної церкви «Любов милосердствує» -частину із зібраного цього дня банку крові передадуть для порятунку онкохворих дітей.