Презентація фільму "Процес"

Деталі квітня 13, 2017

У Запоріжжі фільм «Процес» про справу Олега Сенцова - українського режисера, якого затримали в Криму і звинуватили в плануванні теракту, презентувала його сестра Наталя Каплан. Вона повідомила, що всі суди

у справі Сенцова програні. Його справу передали до Європейського суду з прав людини. З Олегом сестра останній раз спілкувалася телефоном близько місяця тому:



- Він зараз активно пише сценарії, вже 5- готові. Я знаю сюжет тільки одного. Але зараз він не хоче розповідати, говорить, що вони вийдуть на свободу разом з ним.

Наталя каже, що Олег не любить жалості і просить не говорити йому таких слів як «тримайся» або «ну ти ж тільки не здавайся».