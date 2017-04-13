Thursday, April 13, 2017
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Презентація фільму "Процес"

Деталі
квітня 13, 2017

У Запоріжжі фільм «Процес» про справу Олега Сенцова - українського режисера, якого затримали в Криму і звинуватили в плануванні теракту, презентувала його сестра Наталя Каплан. Вона повідомила, що всі суди

у справі Сенцова програні. Його справу передали до Європейського суду з прав людини. З Олегом сестра останній раз спілкувалася  телефоном близько місяця тому:


- Він зараз активно пише сценарії, вже 5- готові. Я знаю сюжет тільки одного. Але зараз він не хоче розповідати, говорить, що вони вийдуть на свободу разом з ним.
Наталя каже, що Олег не любить жалості і просить не говорити йому таких слів як «тримайся» або «ну ти ж тільки не здавайся».

 

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