Майстер-клас Наталії Бабенко з розпису писанок

Деталі квітня 18, 2017

Напередодні святкування світлого свята Пасхи у прес-центрі "Журналіст" ЗОО НСЖУ для запорізьких журналістів проводився майстер - клас по розпису писанок - оберегів від відомого народного майстра Наталії Бабенко - голови громадської організації "Запорізькі кольори".

Зустріч організувало молодіжне крило Запорізького обласного відділення НСЖУ, куратором якої є Олена Шевчук.



Наталія Бабенко розповіла про історію виникнення мистецтва розпису та фарбування яєць. Писанка - це розписане за допомогою розплавленого воску, спеціального інструменту (писачка) і фарб пташине яйце, на якому створюються певні зображення. Це мистецтво бере свій початок до християнських часів і займає головне місце в системі вірувань далеких предків - аріїв, для яких головним божеством було Сонце. І яйце - джерело зародження життя - стало символом Сонця.



Використання вогню (частки Сонця), воску (продукту "Божої мухи" - бджоли) при виготовленні писанки посилює її роль як символу Сонця і вважається оберегом. В Україні цей звичай з'явився дуже давно, у 10-11 віках. Наталія Бабенко розповіла про різну техніку, традиції, особливості розфарбовування і створення писанок у різних областях України. Учасники виконували свої обереги в традиційному стилі, воском по яйцю. Сама Наталія Бабенко - єдина майстриня, яка прикрашає яйця зерном. Для нанесення малюнка існує спеціальний інструмент - писачок. Перед розписом на яйце наноситься простим олівцем малюнок, по якому наноситься віск. Потім яйце занурюють у фарбу, знову малюється, і так - від світлішого до найтемнішого. Потім висушується і звільняється від воску. Оберіг готовий.

До молодих журналістів приєдналися і волонтери, які із задоволенням і фантазією розфарбовували яйця. У прес-центрі панувала творча атмосфера. Учасники майстер-класу з цікавістю і старанністю наслідували поради майстра Наталії Бабенко, і у них вийшли чудові обереги.