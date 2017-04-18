У Запоріжжі проведуть громадські слухання з генплану

Деталі квітня 18, 2017

У Запоріжжі пройдуть громадські слухання з питань проекту внесення змін до генаральний план міста Запоріжжя. Генеральний план міста - це найважливіший документ, на підставі якого здійснюється планування, забудова, реконструкція та інші види містобудівного освоєння територій. Нині виникла необхідність внести деякі корективи в план і показати перспективи розвитку і забудови міста ще на найближчі двадцять років.У генеральному плані міста головним чином враховані інтереси, які диктують підприємці, оскільки без генерального плану будівництво та інша інфраструктура просто стоїть. У проекті є ряд істотних змін цільового призначення землі. Крім цього в генеральному плані відзначені землі для учасників бойових дій у садибному господарстві. Це означає, що люди нарешті зможуть без проблем прописатися і отримати повноцінне житло.



Всіх небайдужих запорожців запрошують приєднатися до обговорення, яке відбудеться сьогодні, 20 квітня, об 11:00, у приміщенні кінотеатру імені Довженка (Запоріжжя, пр.Соборності, 145). Реєстрація учасників відбуватиметься з 10:30.