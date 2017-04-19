Wednesday, April 19, 2017
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Запорізький національний університет наповнив «Великодній кошик на передову»

Деталі
квітня 19, 2017

Викладачі та студенти Запорізького національного університету активно долучилися до акції, ініційованої представниками громадського благодійного комітету при Запорізькій обласній державній адміністрації, – «Великодній кошик на передову».
Представники ЗНУ передали для бійців смаколики і листи із побажаннями перемоги та словами вдячності, зверненими до тих, хто бореться за майбутнє України.


Запорізькі волонтери щиро подякували представникам ЗНУ за активну громадську позицію та прагнення підтримати українських бійців і вручили їм кілька примірників унікального календаря «З Україною крізь віки», присвяченого захисникам України.

За матеріалами прес-служби ЗНУ

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