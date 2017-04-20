Thursday, April 20, 2017
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Відбір молодого поповнення

Деталі
квітня 20, 2017

Продовжується весняний призов до лав Національної гвардії України. Ось і сьогодні офіцери 9 полку оперативного призначення на чолі з заступником командира полку по роботі з особовим складом підполковником Ярославом Калашником

проводили відбір новобранців до військової частини 3029. Наряду з досвідченими офіцерами працював і курсант Олег Сеньків. Майбутній психолог був здивований тим які вимоги покладались до новобранців оперативного полку. Новобранців відбирають по критеріям здоров‘я, моральної стійкості, добрих характеристик. «Зосереджуємо увагу на спортсменах та фахівцях, таких як: водії, зв’язківці, повара, медичні працівники, електрики та багато інших», висловив свою думку підполковник Ярослав Калашник, «Це потенційні військовослужбовці за контрактом. Служба в полку загартує і виховає з них справжніх чоловіків, патріотів здатних боронити свою Батьківщину.»
                                                                                          Сергій Яренських

 

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