У 2017 році запорізькі безхатченки отримали надію на кращий соцзахист

Деталі квітня 21, 2017

Ініціативи Асоціації бездомних Запоріжжя і Запорізької області підтримав Департамент соціального захисту населення Запорізької ОДА.Асоціація допомоги безхатченкам м. Запоріжжя і Запорізької області, яка поки що не має юридичного статусу,

створена у березні 2017 роки як добровільне об'єднання громадян, які займаються допомогою бездомним у місті і області. В основному, це - християни різних деномінацій, також підключилися представники інших віросповідань. Зараз підтримують духовенство і миряни, капелани, юристи, журналісти, спортивні тренери, спасівці - усі небайдужі громадяни.

За підтримки небайдужих за півтора місяці вдалося скоординувати дії, почати адвокаційну і інформаційну кампанію щодо захисту прав бездомних. У квітні 2017 року проводиться онлайн-голосування, чим і як допомогти бездомним у Запоріжжі і області. Питання створені на основі опитувань бездомних і експертів. Відповідають усі бажаючі, у тому числі бездомні і експерти. Це є основа під майбутню Програму зменшення бездомності в Запоріжжі та Запорізькій області 2017-2020, яку ініціює Асоціація.

Олена Гула, координатор фейсбук-групи «Асоціація бездомних Запоріжжя і Запорізької області», журналістка НСЖУ:

Ми розглядаємо різні категорії бездомного населення: хто вже став бездомним і хто може опинитися без житла з великою ймовірністю. Причини - різні. Їх виявляємо і звідси вибудовуємо різні підходи у вирішенні допомогти. Наприклад, різниця наявна між вільним «бродягой», який обрав шлях поневірятися, або інвалідом, який терміново потребує допомоги – бо без неї може швидко померти. Але ж здебільшого бездомні в Україні - це люди, які не знайшли у суспільстві і державі правового і соціального захисту, вони виживають і живуть так, як можуть. У коренях бездомності: військовий конфлікт і переселенці Криму і Донбасу, сироти та соціальні сироти-вихованці та випускники інтернатів, які не отримали там навичок працювати і жити у суспільстві, колишні ув'язнені (особливо молодь), які не мають роботи і соціального житла. Ще інваліди, залежні (нарко, алко, ігромани), покинуті старі, ошукані люди, позбавлені за борги житла та ін. У нас є навіть «двічі бездомний» доброволець АТО круглий сирота. Причини нашої громадянської активності «знизу» - у небезпечному поширенні у Запоріжжі туберкульозу, зростанні злочинності, у немилосерді до бездомних людей, у недостатньому розумінні суспільством причин і наслідків бездомності в Запоріжжі і Україні, недостатній увазі до вирішення питання місцевою владою. Ми діємо як громадська організація згідно Конституції України та чинного законодавства, взаємодіючи з місцевими органами влади. Хочемо добитися комплексних рішень для допомоги бездомним та поліпшення соціального становища в місті і області. Окремо дякую Оксані Мізік, експерту БО "Світло надії" та ГО «Інститут адвокації та аналітики» м. Полтава за цінні поради, які ми застосовуємо у м. Запоріжжя.

У 2017 році тільки розпочнуться роботи з реконструкції будівлі під Центр реінтеграції бездомних громадян м. Запоріжжя (вул. Перспективна, 2-а). Вони триватимуть рік.

Але зараз активісти гостро ставлять чотири питання, які потребують негайного втручання та рішень місцевої влади.

1) Створення 1-3-х нічліжок м / ж по місту (залізничний вокзал, вул. Анголенка, Бабурка) з санпропускниками, душовими і пральнями, з інформаційними стендами. Паралельно потрібна термінова адресна допомога для кричущих випадків, наприклад: (бездомна жінка, згвалтована бездомними знаходиться в психлікарні (і куди вона вийде-знову на вулицю?); Доброволець АТО круглий сирота і багатодітний батько не має житла, сліпий інвалід «просто неба» в центрі міста і багато інших).

2) Наставництво сиріт - випускників інтернатів Запорізької області 2017 року (або на прикладі одного інтернату). Створення робочої групи для анкетування випускників, наставництва, залучення до громадської діяльності, працевлаштування, влаштування на роботу, на навчання, допомога в отриманні соціального житла та ін.

3) Прибирання територій м.Запоріжжя та Запорізької області бездомними. Досвід прибирання парку ім. Петра Сагайдачного і смітників на Бородінському мікрорайоні показав, що це відмінно працює. Потрібно платити охочим прибирати бездомним і допомагати волонтерам годувати їх. Зараз годування відбувається за рахунок фондів та меценатів.

4) Включення кваліфікованих (без алко і нарко залежності) будівельників і підсобників - бездомних до ремонтно-будівельних робіт в майбутньому Центрі реінтеграції бездомних громадян м.Запоріжжя (вул.Перспектівна, 2-а). Цей пункт також можна віднести частково і до наставництва (працевлаштування). Включення бажаючих безхатченків та учасників Асоціації до організації роботи у даному центрі (працевлаштування).

Ці пріоритети, які виходять «знизу», і базу під Програму представники Асоціації збираються просувати на всіх рівнях. Приємно, що місцеві ініціативи підтримали Ігор Вікторович Міщан, директор Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА та співробітники: Шевченко Галина Федорівна і Герасименко Вікторія Володимирівна.

Вони ознайомили представників Асоціації з роботою профільної структури.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації було відзначено:

В області діє обласна Програма соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки, якою передбачено ряд заходів зокрема:

фінансування гарячого харчування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі у осінньо-зимовий період не менше ніж два рази на тиждень;

фінансування надання адресної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів на амбулаторному етапі лікування особам без визначеного місця проживання та особам, які звільнилися з місць позбавлення волі із числа осіб, які вперше захворіли на туберкульоз.

Фінансове забезпечення вищезазначеної програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.

На проведення "гарячого харчування" у 2016 році з обласного бюджету було профінансовано 216,7 тис. грн. за рахунок яких роздано 14451 порцій.

Гаряче харчування проводилося у осінньо-зимовий період в містах Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, та у Вільнянському, Оріхівському, Пологівському, Приморському, Якимівському та Чернігівському районах.

Додатково у осінньо-зимовий період 2016 року за рахунок коштів місцевих бюджетів гаряче харчування бездомних осіб проводилося у мм. Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі та Василівському районі.

В області станом на 01.01.2017 функціонують 14 центрів (служб/відділень) обліку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили соціальні зв'язки: у мм. Запоріжжя, Бердянськ, Токмак, Енергодар, Мелітополь, а також в Вільнянському, Пологівському, Василівському, Бердянському, Токмацькому, Більмацькому, Чернігівському, Якимівському та Приморському районах. Центрами обліку здійснюється виявлення та ведення обліку бездомних осіб. Всього на обліку у даних центрах перебуває 1157 бездомних осіб.

Протягом 2016 року регулярно видавались продуктові та санітарно-гігієнічні набори особам без визначеного місця проживання та особам, які звільнилися з місць позбавлення волі на амбулаторному етапі лікування вперше захворівшим на туберкульоз з метою мотивації їх до лікування. На ці цілі з обласного бюджету було виділено 282 тис. грн.

Протягом 2016 року видано 1710 продуктових та 1710 гігієнічних наборів.

В області у 2016 році за рахунок коштів міських та районних програм спрямованих на соціальну підтримку громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, бездомним особам та особам, які були звільнені з установ виконання покарань, надавалася грошова допомога на відновлення документів, сплату державного мита за видачу паспорта.

Місцевими та районними програмами також передбачаються кошти на: санітарну обробку бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі.

Обласною програмою передбачено створення органами місцевого самоврядування установ соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, зокрема, центрів реінтеграції бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Обласною державною адміністрацією щорічно направляються листи головам міських рад м. Запоріжжя, м. Бердянськ, м. Мелітополь про необхідність відкриття в містах закладів соціального захисту для бездомних громадян, зокрема будинків нічного перебування.

В осінньо-зимовий період облдержадміністрацією щорічно затверджується обласний план заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період, у складних погодних умовах та під час надзвичайних ситуацій.

Відповідно до плану районними державними адміністраціями та міськими радами розробляються та затверджуються аналогічні плани заходів.



В осінньо-зимовий період поновлюється робота оперативних штабів для вжиття термінових заходів, спрямованих на запобігання загибелі бездомних осіб від переохолодження під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період, банків одягу, взуття, білизни зимового асортименту, на випадок надзвичайних ситуацій, пунктів обігріву, соціальних патрулів на вулицях населених пунктів, із залученням до цієї роботи представників Товариства Червоного Хреста, громадських тощо.



З метою більш широкого залучення недержавних суб’єктів до формування та підтримки соціальних навичок, визначення основних проблем, шляхів їх вирішення, виходу із складної життєвої ситуації громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Департаментом планується протягом 2017 року провести конкурс соціального замовленнясоціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі», що надається недержавними суб’єктами за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році.



За результати зустрічі було вирішено:

1. У 2017 році Департаментом буде розроблятися проект обласних заходів до обласної програми спрямованої на соціальну адаптації та реінтеграцію бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на наступні роки.

До обговорення проекту обласних заходів Департамент буде залучати, співпрацюватиме та враховуватиме пропозиції громадських, благодійних та релігійних організацій, діяльність яких спрямована на розв’язання проблем бездомних громадян, безпритульних дітей та осіб звільнених з місць позбавлення волі;

2. Направити листи головам міських рад м. Запоріжжя, м. Бердянська, м. Мелітополя, головам райдержадміністрацій та головам об’єднаних територіальних громад про необхідність відкриття на територіях закладів соціального захисту для бездомних громадян, зокрема будинків нічного перебування;

3. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадських, благодійних та релігійних організацій щодо участі у конкурсі соціального замовлення соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі», що надається недержавними суб’єктами за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році;

4. Здійснювати контроль за організацією гарячого харчування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі у осінньо-зимовий період, яке здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Стосовно Андрія Петрова, учасника АТО, у якого відсутня реєстрація місця проживання/перебування Департаментом соціального захисту населення направлено лист голові Запорізької міської ради про надання йому всебічної допомоги у реєстрації та сприяння у вирішенні питання з житлом.



Також, за особистого сприяння директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА Міщан І.В., безхатченка без ніг, який знаходився на вулиці при низькій температурі під снігом і дощем, 19 квітня 2017 року оформлено до Токмацької ЦРБ, Учасники Асоціації бездомних Ю.Сорокін та С.О.Нечепуренко узяли випадок під контроль, згодом планується оформлення інваліда у притулок м. Молочанськ або Бердянськ.

На разі у квітні 2017 року Адвокаційна кампанія на захист прав безхатченків у м. Запоріжжя та Запорізькій області триває. У найближчих планах Асоціації – зустрічі з представниками обласної та міської влади, народними депутатами, за необхідністю – з міським головою та очільником Запорізької ОДА. Про результати широко повідомлять ЗМІ та громадськість.



Онлайн-голосування «Програма зменшення бездомності у Запоріжжі і Запорізькій області 2017-2020»: https://poll.fbapp.io/ler-lr-r/1MH8MoXcx8H7KgBwYq9cFq4f