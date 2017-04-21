Friday, April 21, 2017
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У Запоріжжі відбувся Всеукраїнський форум соціальних ініціатив

Деталі
квітня 21, 2017

19 квітня в Запоріжжі пройшов ІІ Всеукраїнський форум соціальних ініціатив. Форум спрямований на підтримку соціально важливої, практичної  і науково-дослідної діяльності обдарованої молоді, яка навчається.


Захід об'єднав близько 100 учасників, серед яких учні-члени МАН, педагоги, представники міської влади, підприємств, вищих навчальних закладів, бізнесу і громадських організацій.

 

- Діти, які сьогодні йдуть до школи, закінчать її до 2030 року. Враховуючи те, наскільки швидко розвивається науково-технічний прогрес, прямий обов'язок системи освіти створювати подібні платформи, щоб закласти базис тих знань, які знадобляться їм надалі.

Всеукраїнський форум соціальних ініціатив - це відмінний майданчик для того, щоб талановита запорізька молодь могла презентувати свої проекти і, більше того, знайти однодумців, які допоможуть втілити ці проекти на благо міста, - відмітив заступник міського голови Анатолій Пустоваров.

У ході заходу відбулися захист наукових учнівських робіт. Молоді учені отримали можливість поспілкуватися з грантодавачами. Також гості і учасники Форуму подивилися виставку робототехники, прийняли участь у фотосесії, отримали додаткові знання під час нетворкінга і майстер-класів Міського STREAM-центру. Завершився Форум церемонією нагородження учасників.

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